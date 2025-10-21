Например, один человек, который получил миллион за сбор лимонов в приложении, поделился впечатлениями. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм.
Что рассказал мужчина о выигрыше?
Розыгрыш, где нужно было найти 51 лимон, а потом еще несколько особых лимонов подошел к завершению. Тем, кто выиграл миллион гривен, стал волонтер Артем Харченко. Он записал видео, где поделился эмоциями после выигрыша. По его словам, он до сих пор не верит в победу.
Мужчина поделился деталями о победе: смотрите видео
Он также поблагодарил всех причастных за розыгрыш и за такую новость. Впоследствии он записал сторис, где рассказал, что его сомнения развеялись.
Деньги будут потрачены с умом, то есть и благотворительность, и какие-то инвестиции,
– подчеркнул мужчина.
Розыгрыш закончился 19 октября – именно тогда нашли все лимоны из анонсированных.
Розыгрыш запустили в приложении monobank в честь того, что там теперь 10 миллионов клиентов, говорится в сообщении соучредителя Олега Гороховского.
Что известно о "лимонной лихорадке"?
- Все новые лимоны, которые добавил monobank, уже нашли. Говорится о ВСУ-лимоне, три "автолимона" от Моно, Игоря Лаченкова и WhiteBIT – кто его найдет, получит BMW 3 Series, "хаталимон" – победитель получит квартиру от Inzhur REIT.
- В субботу, 18 октября, один из пользователей нашел "хаталимон". Юрий Хорошун сделал успешную охоту и теперь получит квартиру.
- Вечером 17 октября, через несколько часов после объявления об обновлении призового фонда. Тот, кто нашел этот лимон сможет получить 3 миллиона гривен на дроны RUSORIZ для того подразделения, который выберет сам. Победителем стал Константин Шакерзянов. Поиски продолжались несколько часов. ЗСУ-лимон был спрятан на мономаркете, то есть пользователям нужно было угадать, что именно нужно купить.