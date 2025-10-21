Например, один человек, который получил миллион за сбор лимонов в приложении, поделился впечатлениями. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм.

Что рассказал мужчина о выигрыше?

Розыгрыш, где нужно было найти 51 лимон, а потом еще несколько особых лимонов подошел к завершению. Тем, кто выиграл миллион гривен, стал волонтер Артем Харченко. Он записал видео, где поделился эмоциями после выигрыша. По его словам, он до сих пор не верит в победу.

Мужчина поделился деталями о победе: смотрите видео

Он также поблагодарил всех причастных за розыгрыш и за такую новость. Впоследствии он записал сторис, где рассказал, что его сомнения развеялись.

Деньги будут потрачены с умом, то есть и благотворительность, и какие-то инвестиции,

– подчеркнул мужчина.

Розыгрыш закончился 19 октября – именно тогда нашли все лимоны из анонсированных.

Розыгрыш запустили в приложении monobank в честь того, что там теперь 10 миллионов клиентов, говорится в сообщении соучредителя Олега Гороховского.

Что известно о "лимонной лихорадке"?