Британці обирають інші країни для життя?

Про це свідчать результати дослідження консалтингової компанії Arton Capital, яка опитала понад тисячу власників статків від 1 мільйон фунтів стерлінгів (1,4 мільйона доларів) наприкінці липня – на початку серпня, пише Bloomberg, передає 24 Канал.

Дивіться також Улюбленці долі: ТОП наймолодших мільярдерів у 2025 році

Близько 60% респондентів вважають, що зможуть забезпечити собі вищу якість життя за кордоном.

Зауважте. Найбільш привабливими напрямками для переїзду заможних британців стали США, Канада, Австралія та ОАЕ. Експерти пояснили вибір нижчими податками і комфортним англомовним середовищем.

Наслідки запровадження податку?

Генеральний директор Arton Capital Арманд Артон вважає, що Велика Британія перебуває у точці перелому, адже запровадження податку може спричинити серйозні наслідки: від витоку капіталу й талантів до падіння довгострокових інвестицій.

"Чим довше триває невизначеність, тим вищий ризик відтоку ресурсів у більш стабільні юрисдикції", – додав він.

Скільки багатіїв залишили країну?

Хоча 66% опитаних все ще вважають Велику Британію привабливою для інвестицій, тенденція до відтоку багатих мешканців уже помітна. За даними Bloomberg, кількість заможних британців, які залишають країну, останнім часом відчутно зросла.

Крім того, 82% мільйонерів готові скористатися програмами "золотих віз" або інвестиційного громадянства в інших країнах.

Зауважте. Власну схему Британія закрила ще у 2022 році через ризики зловживань, однак, за інформацією видання, влада обговорює запуск нової моделі для залучення іноземних інвесторів.