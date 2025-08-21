Британцы выбирают другие страны для жизни?

Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании Arton Capital, которая опросила более тысячи владельцев состояния от 1 миллиона фунтов стерлингов (1,4 миллиона долларов) в конце июля – в начале августа, пишет Bloomberg, передает 24 Канал.

Смотрите также Любимцы судьбы: ТОП самых молодых миллиардеров в 2025 году

Около 60% респондентов считают, что смогут обеспечить себе более высокое качество жизни за рубежом.

Заметьте. Наиболее привлекательными направлениями для переезда состоятельных британцев стали США, Канада, Австралия и ОАЭ. Эксперты объяснили выбор более низкими налогами и комфортной англоязычной средой.

Последствия введения налога?

Генеральный директор Arton Capital Арманд Артон считает, что Великобритания находится в точке перелома, ведь введение налога может повлечь серьезные последствия: от утечки капитала и талантов до падения долгосрочных инвестиций.

"Чем дольше длится неопределенность, тем выше риск оттока ресурсов в более стабильные юрисдикции", – добавил он.

Сколько богачей покинули страну?

Хотя 66% опрошенных все еще считают Великобританию привлекательной для инвестиций, тенденция к оттоку богатых жителей уже заметна. По данным Bloomberg, количество состоятельных британцев, которые покидают страну, в последнее время ощутимо возросло.

Кроме того, 82% миллионеров готовы воспользоваться программами "золотых виз" или инвестиционного гражданства в других странах.

Заметьте. Собственную схему Британия закрыла еще в 2022 году из-за рисков злоупотреблений, однако, по информации издания, власти обсуждают запуск новой модели для привлечения иностранных инвесторов.