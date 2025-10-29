Семья Трампа заработала на крипте
Об этом свидетельствует расследование Reuters, которое базируется на данных Trump Organization и отчетах инвесторов, информирует 24 Канал.
По оценкам агентства, доход компании вырос в 17 раз – с 51 миллиона долларов в прошлом году до 864 миллионов долларов в первой половине 2025-го. Более 90% прибыли (802 миллиона долларов) поступило от криптопроектов Трампов, в частности продажи токенов World Liberty (WLFI).
Самым прибыльным направлением стал именно WLFI – продажа этих токенов принесла 463 миллиона долларов, включая до 75 миллионов долларов от криптоактива Aqua1. Еще 336 миллионов долларов семья заработала на мемкоине $TRUMP, который стал одним из самых обсуждаемых цифровых активов года.
Крипта принесла Трампам больше, чем бизнес
В целом эти 864 миллиона долларов – чистый денежный доход, который подтвердили независимые финансовые эксперты, криптоаналитики и бухгалтеры, проверившие соответствие подхода Trump Organization налоговым нормам США.
Для сравнения, традиционный бизнес Трампов, а именно гольф-клубы, курорты и лицензирование бренда – принес лишь около 56 миллионов долларов. Эксперты назвали это "беспрецедентным сдвигом" в источниках доходов семьи.
Интересно, что в 2021 году Трамп резко критиковал криптовалюты, называя их "мошенничеством" и "угрозой доллару США". Но накануне выборов он изменил позицию и запустил токен World Liberty со словами: "Это ваш шанс помочь сформировать будущее финансов".
Криптовалютные активы Трампов: главное
В январе 2025 года Трамп запустил собственный мемкоин $TRUMP, капитализация которого за два часа превысила 4 миллиарда долларов, а впоследствии достигла 68 миллиардов долларов.
Его жена Мелания также выпустила собственный токен, который временно повлиял на стоимость криптовалюты мужа.
В марте 2025 Трамп подписал указ о создании стратегического крипторезерва США, в который вошли Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana и Cardano.