Сім'я Трампа заробила на крипті

Про це свідчить розслідування Reuters, яке базується на даних Trump Organization та звітах інвесторів, інформує 24 Канал.

За оцінками агентства, дохід компанії зріс у 17 разів – із 51 мільйона доларів торік до 864 мільйонів доларів у першій половині 2025-го. Понад 90% прибутку (802 мільйони доларів) надійшло від криптопроєктів Трампів, зокрема продажу токенів World Liberty (WLFI).

Найприбутковішим напрямом став саме WLFI – продаж цих токенів приніс 463 мільйони доларів, включно з до 75 мільйонів доларів від криптоактиву Aqua1. Ще 336 мільйонів доларів сім'я заробила на мемкоїні $TRUMP, який став одним із найобговорюваніших цифрових активів року.

Крипта принесла Трампам більше, ніж бізнес

Загалом ці 864 мільйони доларів – чистий грошовий дохід, який підтвердили незалежні фінансові експерти, криптоаналітики та бухгалтери, що перевірили відповідність підходу Trump Organization податковим нормам США.

Для порівняння, традиційний бізнес Трампів, а саме гольф-клуби, курорти та ліцензування бренду – приніс лише близько 56 мільйонів доларів. Експерти назвали це "безпрецедентним зсувом" у джерелах доходів сім'ї.

Цікаво, що у 2021 році Трамп різко критикував криптовалюти, називаючи їх "шахрайством" і "загрозою долару США". Та напередодні виборів він змінив позицію і запустив токен World Liberty зі словами: "Це ваш шанс допомогти сформувати майбутнє фінансів".

Криптовалютні активи Трампів: головне