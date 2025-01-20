Мемкоин Мелании Трамп был запустили после того, как официальный токен Дональда Трампа достиг рыночной капитализации в 15 миллиардов долларов, а затем упал почти на 40%. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Coin Telegraph.

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Рыночная капитализация превысила 5 миллиардов

Противоречивый мемкоин новоизбранного президента США Дональда Трампа упал на 38%. Поэтому новая первая леди США Мелания Трамп запустила собственный мемкоин. Он достиг рыночной капитализации в 4 миллиарда долларов в течение первых 30 минут после запуска.

Мемкоин MELANIA рекламировался в аккаунте X Мелании Трамп, где она имеет 3,2 миллиона подписчиков. Также его ретвитнул новый президент США.

Мелания Трамп запустила мемкоин: смотрите пост

Согласно данным DEXScreener, рыночная капитализация MELANIA превысила 5 миллиардов долларов в течение первых 30 минут после запуска.

Более 25 000 инвесторов купили токен.

Мемкоин создали, чтобы выразить "поддержку" и "вовлеченность" Мелании Трамп и он не был предназначен для инвестиционной возможности.