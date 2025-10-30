У світі рекордно зросла кількість мільярдерів

Про це свідчить дослідження Billionaire Census 2025 від компанії Altrata, передає 24 Канал. Згідно з ним, у світі наразі 3508 людей, чиї прибутки сягнули мільярдів.

Ба більше, сукупні статки мільярдерів у світі зросли на 10,3% і становлять – 13,4 трильйона доларів. Натоміть у лідерах рейтингу: США із кількістю – 1 135 мільярдерів. Слідом іде Китай – 321 мільярдер, а на третій позиції – Німеччина, де проживає 184 мільярдери.

Росія та Велика Британія зрівнялись за кількістю мільярдерів

І власне, 4-ту сходинку поділили Росія та Велика Британія. Так, у Росії за рік кількість мільярдерів зросла на 8,5%, до 128 людей. Їхні сукупні статки становлять 457 мільярдів доларів. Тоді як у Великій Британії кількість мільярдерів зросла на 4,9%.

Які сфери принесли мільярдні доходи

Щодо розподілу сфер, які принесли найбільше збагачення, то в Німеччині це роздрібна торгівля, автомобілебудування та логістика. При цьому аналітики зауважили, що економіка Німеччини останнім часом відстає від світових аналогів, але державні витрати на оборону та інфраструктуру створюють нові можливості для зростання.

