Умер Марк Мобиус: что о нем известно?
Известно, что Марк Мобиус умер 15 апреля, пишет FT.
Свою карьеру он тесно связал с компанией Franklin Templeton, куда присоединился еще в 1987 году. За более чем 30 лет работы он не только сделал себе имя, но и запустил один из первых фондов, ориентированных на развивающиеся рынки,.
Мобиус возглавлял Templeton Emerging Markets Investment Trust до 2015 года и за это время превратил его из относительно небольшого фонда в гиганта: активы под управлением выросли со 100 миллионов долларов до 40 миллиардов. Окончательно он покинул Franklin Templeton в 2018 году:
- Инвестора хорошо знали не только за его профессиональные достижения, но и за характер.
- Он был прямолинейным и не боялся резких высказываний.
- Например, в 2018 году в интервью он назвал Дональд Трамп "глупым, как лиса".
Его подход к работе был максимально "полевым". В своей биографии Мобиус упоминал, что объездил десятки стран в поисках недооцененных компанийбывал на каучуковых плантациях в Таиланде, тестировал велосипеды в сельской местности Китая и даже пробовал экзотические блюда – от мяса верблюда до жареных скорпионов.
После ухода из Franklin Templeton он не остановился. Вместе с коллегами основал собственную компанию Mobius Capital Partners и прямо заявлял: на пенсию не собирается. Активную роль в бизнесе он сохранял до последних лет и оставил руководящую должность только в 2023-м.
