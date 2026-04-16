Умер Марк Мобиус: что о нем известно?

Известно, что Марк Мобиус умер 15 апреля, пишет FT.

Смотрите также Миллиардер умер – долги остались: наследники выплатят рекордный штраф за мошенничество

Свою карьеру он тесно связал с компанией Franklin Templeton, куда присоединился еще в 1987 году. За более чем 30 лет работы он не только сделал себе имя, но и запустил один из первых фондов, ориентированных на развивающиеся рынки,.

Мобиус возглавлял Templeton Emerging Markets Investment Trust до 2015 года и за это время превратил его из относительно небольшого фонда в гиганта: активы под управлением выросли со 100 миллионов долларов до 40 миллиардов. Окончательно он покинул Franklin Templeton в 2018 году:

Инвестора хорошо знали не только за его профессиональные достижения, но и за характер.

Он был прямолинейным и не боялся резких высказываний.

Например, в 2018 году в интервью он назвал Дональд Трамп "глупым, как лиса".

Его подход к работе был максимально "полевым". В своей биографии Мобиус упоминал, что объездил десятки стран в поисках недооцененных компанийбывал на каучуковых плантациях в Таиланде, тестировал велосипеды в сельской местности Китая и даже пробовал экзотические блюда – от мяса верблюда до жареных скорпионов.

После ухода из Franklin Templeton он не остановился. Вместе с коллегами основал собственную компанию Mobius Capital Partners и прямо заявлял: на пенсию не собирается. Активную роль в бизнесе он сохранял до последних лет и оставил руководящую должность только в 2023-м.

К слову, в ноябре 2025 года умер самый богатый человек Великобритании.