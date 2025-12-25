Миллиардер не платил налоги и штрафы: что решил суд?

Роберт Брокман передал в наследство миллионные штрафы и неуплаченные налоги, пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Брокман был бизнесменом в сфере автомобильного программного обеспечения, а в 2020 году его обвинили в налоговом мошенничестве. Он, возможно, использовал сеть оффшорных компаний для сокрытия дохода более чем 2 миллиарда долларов.

Налоговая служба США требовала выплаты 1,4 миллиарда долларов, включая проценты. Из этой суммы 993 миллиона состояли только из неуплаченных налогов и штрафов.

Однако наследники покойного миллиардера Роберта Брокмана достигли соглашения об уплате 750 миллионов долларов задолженности налогов и штрафов, урегулировав гражданский иск.

Брокман, который отрицал обвинения, умер в 2022 году в возрасте 81 года, в ожидании суда. Налоговый юрист, который консультировал Брокмана, покончил жизнь самоубийством перед уголовным процессом против него самого.

Почему Брокман слишком экономил?

Брокман был известен своей скупостью: он останавливался в недорогих отелях, а когда посещал один из офисов своей компании, то ел замороженные полуфабрикаты, пишет WSJ.

Предприниматель придерживался антиправительственных взглядов и не одобрял деятельность Налоговой службы США, называя ее коррумпированной организацией. Forbes в 2022 году оценивал состояние Брокмана в 4,7 миллиарда долларов.

