Мільярдер не сплачував податки та штрафи: що вирішив суд?

Роберт Брокман передав у спадок мільйонні штрафи та несплачені податки, пише 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Брокман був бізнесменом у сфері автомобільного програмного забезпечення, а 2020 року його звинуватили у податковому шахрайстві. Він, можливо, використовував мережу офшорних компаній для приховування доходу більш ніж 2 мільярди доларів.

Податкова служба США вимагала виплати 1,4 мільярди доларів, включаючи відсотки. Із цієї суми 993 мільйони складалися лише з несплачених податків та штрафів.

Проте спадкоємці покійного мільярдера Роберта Брокмана досягли угоди про сплату 750 мільйонів доларів заборгованості податків та штрафів, врегулювавши цивільний позов.

Брокман, який заперечував звинувачення, помер у 2022 році у віці 81 року, очікуючи на суд. Податковий юрист, який консультував Брокмана, покінчив життя самогубством перед кримінальним процесом проти нього самого.

Чому Брокман надто економив?

Брокман був відомий своєю скупістю: він зупинявся в недорогих готелях, а коли відвідував один із офісів своєї компанії, то їв заморожені напівфабрикати, пише WSJ.

Підприємець дотримувався антиурядових поглядів і не схвалював діяльність Податкової служби США, називаючи її корумпованою організацією. Forbes у 2022 році оцінював статки Брокмана в 4,7 мільярди доларів.

