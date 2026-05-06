Что известно о ситуации с "Укрнафтой"?

В то же время в ОККО и WOG произошло падение на 7%, о чем пишет Forbes.

Читайте также Цены на топливо выросли: что происходит на АЗС в Украине

Издание ссылается на "Консалтинговую группу А-95". В частности известно о таких цифрах:

"Укрнафта" в апреле 2026 года продала 94 600 тонн топлива;

ОККО – 83 700 тонн;

WOG – 67 500 тонн.

Директор "А-95" Сергея Куюн объяснил, что с 5 марта государственная компания продает топливо почти без наценки. Это стало причиной таких показателей.

Люди на это отреагировали и поехали в компанию, потому что сегодня она фактически является маркером минимальных цен,

– сообщил Куюн.

В феврале 2026 года продажи "Укрнафты" выросли на 24,5%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

В марте рост ускорился: плюс 62,6% год к году и 46,4% по сравнению с февралем.

Напомним, что еще в марте правительство приняло программу "Кэшбек на топливо". Об этом сообщали в Кабинете Министров Украины.

Если человек уже пользуется "Национальным кэшбеком", то компенсация начисляется автоматически. Для того, чтобы присоединиться к программе, следует открыть карточку в банке-партнере и выбрать ее для расчета и выплат в Дії.

Напомним! Деньги можно потратить на большое количество услуг. Например, на оплату коммунальных услуг, покупку продукты украинского производства, почтовые услуги и тому подобное.

Программы кэшбек на топливо продолжили. Об этом сообщали в Минэкономики.

Решение принято с учетом сохранения высоких цен на топливо и активное использование программы украинцами,

– говорится в сообщении.

Однако произошли некоторые изменения. С 1 мая максимальная сумма компенсации составит до 500 гривен в месяц на одного пользователя.

В зависимости от типа горючего, экономия составляет ориентировочно от 2 до 13 гривны на литре:

15% – на дизель;

10% – на бензин;

5% – на автогаз.

Важно! Программа будет действовать до 31 мая 2026 года.

Что еще стоит знать о топливе?

Сергей Куюн рассказал для 24 Канала, что если цены на топливо в ближайшее время не начнет "падать" в мире, то она не будет уменьшать и в Украине. В частности сейчас возникла такая ситуация, что сегодня "заходят" ресурсы, которые закуплены по максимальным ценам и фактически не позволяют компаниям двигаться вниз.

В то же время дефицита пока не ожидается. Куюн сообщил, что на май все необходимые ресурсы обеспечили.

В то же время в АКМУ уже комментировали ситуацию на рынке топлива. Сейчас о злоупотреблениях монополией не говорят.

Однако Антимонопольный комитет продолжает расследование по ситуации. Оно началось еще 9 мая текущего года.