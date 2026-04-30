Что известно о ситуации на рынке топлива?

Кириленко отметил, что АМКУ пока не видит монопольных действий на рынке топлива, о чем говорится на сайте Антимонопольного комитета.

Дело в том, что цены на импорт топлива начали расти еще в начале марта текущего года. Об этом свидетельствуют данные энергетической таможни.

Павел Кириленко добавил, что иностранные производители и трейдеры быстро отреагировали на кризис на Ближнем Востоке. Соответственно, они сразу подняли отпускные цены.

Поэтому аргументы отечественных АЗС относительно стремительного роста расходов на пополнение запасов нашли свое определенное подтверждение,

– сказал Кириленко.

По статистике Platts, с 26 февраля по 31 марта цены на дизель выросли на 86%.

В то же время стоимость увеличилась на 58%.

Однако цены на АЗС выросли лишь на 39%.

Согласно словам главы АМКУ, средние цены на АЗС в Украине росли медленнее. Например, бензин – на 16%, а дизель – на 39%.

Павел Кириленко отметил: Антимонопольный комитет видит, что большинство сетей АЗС действовали и продолжают действовать по-разному. Но это не дает оснований для преждевременных выводов о совершении ими антиконкурентных согласованных действий.

Рынок свободный, не монополизирован, на нем действуют около 1 200 операторов разного размера, поэтому говорить о злоупотреблении монополией неуместно сейчас,

– подытожил Кириленко.

Напомним! АМКУ продолжает свои расследования. Оно продолжается еще с 9 марта текущего года.

О том, что Антимонопольный комитет не обнаружил доказательств сговора на рынке топлива, писали еще 8 апреля. Об этом сообщило медиа "Суспільне".

Согласно тексту, повышение стоимости горючего обусловлено объективными рыночными факторами. Это стало известно благодаря предварительным результатам расследования по росту цен на светлые нефтепродукты.

Кириленко сказал, что повышение цен обусловлено ростом себестоимости топлива, колебанием курса гривны, увеличением логистических расходов и таможенных платежей.

Более того, все украинские операторы закупают топливо почти только в Европе. А это также влияет на рыночные цены.

Что еще следует знать о стоимости горючего?

Ранее АМКУ уже обязал сети АЗС установить объективные цены на горючее. Об этом говорится в заявлении от 24 апреля.

Согласно информации, АЗС имеют на это 10 дней. Следует отметить, что рекомендации АМКУ являются обязательными.

Эксперт Сергей Куюн в частности говорил, что "все мечтают" продавать топливо по 60 гривен за литр, а не по 90 гривен. Куюн объяснил, что такая стоимость плохо продается.

В то же время заработок от этого не растет, а только стоит на месте. Проблема заключается в том, что продаж становится гораздо меньше, чем было раньше.