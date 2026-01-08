Что известно о деле "Укрнафты"?
Компании Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited и Bridgemont Ventures Limited (LBB) требовали компенсацию в размере более 6 миллиардов долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции.
Они владели более 40% акций ПАО "Укрнафта". Арбитражный трибунал пришел к выводу, что компании LBB не осуществили фактического взноса в уставный капитал "Укрнафты", а затем не осуществили инвестицию и не имели права на обращение в международный арбитраж.
Не соглашаясь с таким решением, компании LBB обратились в Верховный суд Швеции с апелляционной жалобой. Однако Верховный суд Швеции не нашел оснований для пересмотра дела и отказал в открытии апелляционного производства.
По результатам производств компании LBB обязаны возместить Украине расходы на общую сумму более 22 миллионов долларов, а также проценты, в частности:
- расходы на арбитражное производство – 18 927 177,62 долларов;
- судебные расходы по делу о юрисдикционном производстве – 2 669 131,00 долларов;
- судебные расходы по делу о производстве по судебным издержкам – 549 674,00 доллара и 2 800,00 шведских крон.
Новости "Укрнафты"
Прибыль "Укрнафты" после восстановления государственного контроля в разы превышают показатели примерно 20 лет ее работы под влиянием Игоря Коломойского. В 2023 – 2024 годах "Укрнафта" получила почти 1 миллиард долларов чистой прибыли, а за три года перечислила в государственный бюджет около 75 миллиардов гривен налогов.
В декабре 2025 года Богдан Кукура стал новым руководителем компании "Укрнафта" после победы в открытом конкурентном отборе. Конкурс длился с августа 2025 года и проходил по международным стандартам корпоративного управления ОЭСР.
Shell начало процесс ребрендинга своих АЗС в Украине под марку Ukrnafta, включающую 118 заправок по стране. "Укрнафта" завершила сделку по приобретению 51% совместного предприятия с Shell, планируя завершить ребрендинг до 2026 года.
В целом "Укрнафта" увеличила свою долю на рынке в 2,5 раза за последний год, тогда как рынок в целом сократился на 15% для нефтепродуктов и на 45% для сжиженного газа.