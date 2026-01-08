Что известно о деле "Укрнафты"?

Компании Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited и Bridgemont Ventures Limited (LBB) требовали компенсацию в размере более 6 миллиардов долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции.

Они владели более 40% акций ПАО "Укрнафта". Арбитражный трибунал пришел к выводу, что компании LBB не осуществили фактического взноса в уставный капитал "Укрнафты", а затем не осуществили инвестицию и не имели права на обращение в международный арбитраж.

Не соглашаясь с таким решением, компании LBB обратились в Верховный суд Швеции с апелляционной жалобой. Однако Верховный суд Швеции не нашел оснований для пересмотра дела и отказал в открытии апелляционного производства.

По результатам производств компании LBB обязаны возместить Украине расходы на общую сумму более 22 миллионов долларов, а также проценты, в частности:

расходы на арбитражное производство – 18 927 177,62 долларов;

судебные расходы по делу о юрисдикционном производстве – 2 669 131,00 долларов;

судебные расходы по делу о производстве по судебным издержкам – 549 674,00 доллара и 2 800,00 шведских крон.

