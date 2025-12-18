Об этом написал директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Что известно о росте компании "Укрнафта"?

По словам Куюна, в 2023 – 2024 годах "Укрнафта" получила почти 1 миллиард долларов чистой прибыли, а за три года перечислила в государственный бюджет около 75 миллиардов гривен налогов. В то же время совокупная чистая прибыль компании за предыдущие два десятилетия была в разы ниже.

Сергей Куюн пишет, что Игорь Коломойский и другие представители бизнес-окружения, которые ранее имели влияние на "Укрнафту", действовали в условиях практик, при которых значительные финансовые ресурсы могли исчезать без надлежащего контроля, а ключевые решения принимались в неформальный способ.

Эксперт также отметил, что в течение многих лет при предыдущем управлении нефть, природный и сжиженный газ "Укрнафты" продавались по заниженным ценам аффилированным структурам, что приводило к финансовым потерям для компании.

Как известно, сейчас акционерами АО "Укрнафта" являются Министерство обороны Украины и НАК "Нафтогаз Украины". Правительство вернуло "Укрнафту" под эффективный контроль государства осенью 2022 года. Причина – интересы национальной безопасности и необходимость удовлетворения потребностей ВСУ.