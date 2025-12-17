Как произошло назначение руководителя?
Об этом сообщил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсетях.
По его словам, Кукура стал победителем открытого конкурентного отбора на должность председателя правления компании.
Желаю новому руководителю успехов в должности. Его многолетний управленческий опыт и профессиональные качества должны помочь Укрнафте сохранить курс на реформы и трансформацию, начатые в 2022 году,
– отметил Корецкий.