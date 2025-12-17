Як відбулося призначення керівника?
Про це повідомив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький, передає 24 Канал з посиланням на його допис у соцмережах.
За його словами, Кукура став переможцем відкритого конкурентного відбору на посаду голови правління компанії.
Бажаю новому керівнику успіхів на посаді. Його багаторічний управлінський досвід і професійні якості мають допомогти Укрнафті зберегти курс на реформи та трансформацію, розпочаті у 2022 році,
– зазначив Корецький.
Зауважимо, що конкурс на посаду керівника Укрнафти був серйозним. Він тривав ще з серпня 2025 року:
- Відбувався відбір відповідно до міжнародних стандартів корпоративного управління ОЕСР і тривав із серпня.
- До процесу також залучили професійне рекрутингове агентство.
Переможця конкурсу затвердила Наглядова рада Укрнафти.
Що відомо про нового керівника?
Новопризначений Богдан Кукура має управлінський досвід та значний стаж роботи у нафтовій галузі. До перемоги у конкурсі він обіймав посаду директора з виробництва, а також головного інженера компанії, пише Укрнафта.
Він добре знає виробничі процеси компанії та безпосередньо залучений до розвитку напрямів видобутку нафти й газу,
– зауважили в Укрнафті.
Богдан Кукура за освітою гірничий інженер. Закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю "Розробка і експлуатація нафтових і газових родовищ". До того ж має ступінь MBA.
Працював у провідних галузевих компаніях: Укргазвидобування, Regal Petroleum та інших. Управляв проєктами з проєктування та розробки нафтових і газових родовищ.
Варто знати! Досвід Кукури у реалізації технологічних і стратегічних проєктів у нафтогазовій галузі складає загалом понад 26 років.