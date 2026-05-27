McDonald's на Лукьяновке снова работает

Во время полномасштабной войны ресторан на Лукьяновке неоднократно оказывался в зоне поражения во время обстрелов города, сообщили в компании.

За время полномасштабного вторжения речь идет примерно о семи отдельных случаях повреждения этого ресторана. Несмотря на это, его каждый раз восстанавливали и запускали снова. 27 мая стало известно, что он снова работает.

К слову, в ночь 24 мая войска России массированно атаковали Киев баллистикой и дронами. Тогда и был поврежден старейший McDonald's в Украине, пишет "Интерфакс-Украина".

Тогда стало известно, что заведение, которое работает с 1997 года, уже неоднократно оказывалось под ударом с начала полномасштабной войны.

Сейчас мы оцениваем уровень повреждений и планируем восстановить работу как можно быстрее. Главное, что все наши работники находились в укрытии и никто не пострадал,

– отметили в компании.

В ресторане были выбиты окна, поврежден фасад.

Что известно о массированной атаке на Киев?

Ночью 24 мая Россия массированно атаковала Украину, используя дроны и ракеты различных типов. По состоянию на утро 25 мая в Шевченковском и Подольском районах столицы до сих пор устраняют последствия атаки в ночь на 24 мая. На местах работает около 100 спасателей ГСЧС. Об этом сообщает президент Владимир Зеленский.

По состоянию на сейчас известно о 87 раненых в столице, среди них трое детей. В больницах госпитализирован 21 человек, остальные получают помощь амбулаторно. Благодарен медикам, которые лечат и поддерживают наших людей. Спасибо всем, кто работает над восстановительными работами, всем службам,

– добавил президент.

Всего во время массированной атаки на Украину в ночь на 24 мая оккупанты выпустили 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 БПЛА различных типов. В то же время силы ПВО сбили 604 цели, в частности 55 ракет и 549 беспилотников.

Основной удар пришелся на Киев. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отметил в комментарии 24 Канала, что среди БпЛА, которыми Россия атаковала Киев, почти все были ударными.

В этой атаке практически не было дронов-обманок. Россияне понимают, что с обманками – это бессмысленное дело,

– заявил Свитан.

Также россияне использовали ракеты "Искандер", "Калибр", Х-101. В общем целью врага было проломить коэффициент насыщения киевской ПВО. По его мнению, это удалось, учитывая то количество средств поражения, которое запустила Россия.

