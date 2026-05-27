McDonald’s на Лук’янівці знову працює

Під час повномасштабної війни ресторан на Лук’янівці неодноразово опинявся в зоні ураження під час обстрілів міста, повідомили в компанії.

За час повномасштабного вторгнення йдеться приблизно про сім окремих випадків пошкодження цього ресторану. Попри це, його щоразу відновлювали і запускали знову. 27 травня стало відомо, що він знову працює.

До слова, у ніч 24 травня війська Росії масовано атакували Київ балістикою та дронами. Тоді й був пошкоджений найстаріший McDonald’s в Україні, пише "Інтерфакс-Україна".

Тоді стало відомо, що заклад, який працює з 1997 року, вже неодноразово опинявся під ударом з початку повномасштабної війни.

Наразі ми оцінюємо рівень ушкоджень і плануємо відновити роботу якнайшвидше. Головне, що всі наші працівники перебували в укритті і ніхто не постраждав,

– зазначили у компанії.

У ресторані були вибиті вікна, пошкоджений фасад.

Що відомо про масовану атаку на Київ?

Вночі 24 травня Росія масовано атакувала Україну, використовуючи дрони та ракети різних типів. Станом на ранок 25 травня у Шевченківському та Подільському районах столиці досі усувають наслідки атаки в ніч на 24 травня. На місцях працює близько 100 рятувальників ДСНС. Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

Станом на зараз відомо про 87 поранених у столиці, серед них троє дітей. У лікарнях госпіталізовано 21 людину, решта отримують допомогу амбулаторно. Вдячний медикам, які лікують і підтримують наших людей. Дякую всім, хто працює над відновлювальними роботами, усім службам,

– додав президент.

Загалом під час масованої атаки на Україну в ніч на 24 травня окупанти випустили 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет і 600 БпЛА різних типів. Водночас сили ППО збили 604 цілі, зокрема 55 ракет та 549 безпілотників.

Основний удар припав на Київ. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан зауважив у коментарі 24 Каналу, що серед БпЛА, якими Росія атакувала Київ, майже всі були ударними.

У цій атаці практично не було дронів-обманок. Росіяни розуміють, що з обманками – це безглузда справа,

– заявив Світан.

Також росіяни використали ракети "Іскандер", "Калібр", Х-101. Загалом метою ворога було проломити коефіцієнт насичення київської ППО. На його думку, це вдалося, з огляду на ту кількість засобів ураження, яку запустила Росія.

