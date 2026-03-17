Советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала объяснил, почему на такую риторику не стоит реагировать слишком эмоционально. Также он обратил внимание на роль союзов, позицию Европы и место Украины в этой конфигурации.

Заявления Трампа о НАТО не совпадают с реальной безопасностью

В команде Зеленского предлагают спокойно относиться к резким словам Трампа об участии в войне. Логика "это не наша война" не работает для страны, которая претендует на доминирование в мире, потому что все большие риски все равно приходится закрывать. Именно поэтому разговоры о дистанции или нежелании вмешиваться не совпадают с тем, как на самом деле устроена глобальная безопасность.

Я всегда советую спокойно относиться к риторике господина Трампа. Он так же год назад говорил, что НАТО, в принципе, ему не нужно. Он может с любыми вызовами справляться самостоятельно. Сегодня мы видим, что это не так,

– отметил Подоляк.

Он напомнил, что даже на Ближнем Востоке ни одна сторона не может действовать самостоятельно. Даже при активной позиции Израиля без поддержки и логистики, которую обеспечивают страны Европы, влиять на ситуацию в регионе невозможно. Так же, как отметил Подоляк, ни одна глобальная держава не способна сохранять свой статус без системы союзов.

Без альянса ничего один на один сделать невозможно. Это так же касается любой глобальной страны, которая считает себя доминирующей, но она может быть такой только с помощью альянсов,

– подчеркнул он.

Поэтому главный акцент здесь не на эмоциональности заявлений Трампа, а на том, что практика уже доказала обратное. США не могут быть глобальным центром силы без союзов, а НАТО, несмотря на всю критику, остается для этого базовой опорой.

К сведению: Дональд Трамп призвал союзников направить военные корабли в Ормузский пролив для сопровождения танкеров, но Италия, Испания и Германия отказались. После этого он назвал часть партнеров неблагодарными, хотя сказал, что некоторые страны поддержали его идею.

Россия помогает Ирану в войне дронов

Заявления Трампа о помощи Украине Подоляк отделил от того, что происходит на самом деле. Он сказал, что в войне дронов уже нет отдельно иранских и отдельно российских решений, потому что это совместная технологическая работа двух стран. Именно поэтому Россия, по его мнению, участвует в войне на стороне Ирана, даже без прямого ввода войск.

Это совместные ирано-российские дроны. Нет никаких отдельных сегодня иранских дронов или отдельных российских,

– объяснил Подоляк.

Москва не только усиливает эти дроны технически, но и передает Ирану разведывательную информацию. Ее могут использовать для ударов по американским и шире натовских базах в регионе.

Россия абсолютно точно принимает участие в инженерном смысле в этой войне,

– подчеркнул он.

Украина, по его словам, прямо работает и со странами региона, и с европейскими партнерами. Там понимают ценность украинского опыта, в частности в войне дронов. Поэтому Киев должен усиливать свою субъектность через совместные производства и использование технологий, наработанных в войне против России.

