Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News. Она также объяснила причину такого возможного решения.

Какова причина возможного переноса встречи?

Согласно предварительным планам, поездка Дональда Трампа в Китай запланирована на период с 31 марта по 2 апреля для встречи с его коллегой Си Цзиньпином на уровне лидеров. Впрочем, его визит могут перенести на определенное время.

Я не думаю, что встреча под угрозой, но вполне возможно, что ее могут отложить,

– объяснила она.

Пресс-секретарь уточнила, что в случае реального отложения подобной поездки Белый дом объявит новые даты встречи. По словам Кэролайн Левитт, такая возможность существует, поскольку Дональд Трамп сейчас сосредоточен на конфликте против Ирана.

"Сейчас главной обязанностью президента как главнокомандующего является обеспечение дальнейшего успеха операции "Эпическая ярость", над чем он работает круглосуточно здесь, в Белом доме, и дома. Поэтому мы надеемся объявить эти даты в ближайшее время", – добавила она.

К слову, президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко предполагал в комментарии 24 Каналу, что американский президент хочет решить ситуацию с Ираном до начала общения с Си Цзиньпином.

