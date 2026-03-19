Об этом пишет Financial Times.

Смотрите также "Это не наша война": Европа отказывается поддержать Трампа в конфликте с Ираном, – Reuters

Как Губка Боб стал "союзником" Трампа в войне с Ираном?

Как пишут западные медиа, одним из примеров стало видео, опубликованное Белым домом в соцсети X, где использовали образ персонажа мультфильма "Губка Боб Квадратные Штаны". В ролике его фраза сопровождается кадрами ракетных ударов США по иранской технике. В подписи к видео отмечается, что операция продлится до достижения поставленных целей.

В целом коммуникационная кампания активно опирается на визуальные и сюжетные элементы видеоигр, боевиков и анимации, подавая военные действия в упрощенной и зрелищной форме.

В Белом доме таким образом пытаются подчеркнуть военную мощь США и отвлечь внимание от растущих человеческих и экономических потерь, связанных с войной.

Эксперты оценивают этот подход критически. Историк пропаганды из Школы коммуникации USC Annenberg Ник Калл назвал это "мемификацией и геймификацией войны", отметив, что подобная подача искажает восприятие конфликта.

Работает ли такая стратегия?

При этом эффективность такой стратегии остается под вопросом. По результатам опроса Ipsos, проведенного в этом месяце, только 29% американцев поддерживают удары США по Ирану, тогда как 43% выражают несогласие.

Профессор Университета Джорджии Роджер Шталь считает, что подобные видео направлены не столько на убеждение скептиков, сколько на мобилизацию ядра сторонников Трампа.

По его словам, контент рассчитан на аудиторию, которая воспринимает войну через призму популярной культуры и игровых образов, тогда как для большинства населения такая подача выглядит шокирующей.

Среди обнародованных роликов – видео, стилизованное под игру для Nintendo, где кадры ударов по Ирану совмещены со сценами из Wii Sports, а диктор использует спортивные клише вроде "Slam Dunk" или "Knockout".

Другой ролик под названием "Justice the American Way" сочетает фрагменты из фильмов "Top Gun", "Braveheart", "The Matrix" и аниме "Dragon Ball Z", завершаясь фразой "Flawless Victory" из игры Mortal Kombat.

Заместитель директора по коммуникациям Белого дома Келан Дорр сопровождал один из таких клипов подписью "Wake up, Daddy's home".

Директор Школы медиа и связей с общественностью Университета Джорджа Вашингтона Питер Лодж отметил, что такие видео напоминают трейлеры вымышленных боевиков и скрывают реальные последствия войны.

Это скрывает ужасные реалии конфликта и войны. Вы не чувствуете горя, вы никогда не видите последствий конфликта или насилия,

– отметил он.

В то же время ролики вызвали возмущение и в индустрии развлечений. Актер и режиссер Бен Стиллер, чей фильм "Tropic Thunder" использовали в монтаже, требовал удалить видео, заявив, что не давал разрешения на использование материалов.

Критику высказали и ветераны. В частности участник войны в Ираке Коннор Крехан отметил, что "война – это не видеоигра", и призвал не упрощать ее последствия.

В Белом доме отвергают обвинения в попытках превратить войну в развлечение. Пресс-секретарь Анна Келли заявила, что администрация лишь демонстрирует результаты ударов по военным объектам Ирана.

Аналитики обращают внимание, что такой стиль коммуникации существенно отличается от подходов предыдущих администраций США, которые обычно подавали войну как сложное и вынужденное решение в рамках дипломатических целей.

Зато нынешняя стратегия, по оценкам экспертов, ориентирована прежде всего на младшую аудиторию и активных пользователей соцсетей, в частности сторонников Трампа.

В публикациях представителей Белого дома последних недель также активно используется сленг геймеров и стримеров.

Как Трамп просил союзников о помощи?