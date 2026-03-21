Об этом сообщает CBS News.

Как США готовятся к высадке в Иране?

По информации источников, военное руководство США подало ряд запросов, которые предусматривают подготовку к потенциальной наземной операции. В то же время президент Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о применении таких сил и продолжает оценивать развитие ситуации.

Сам Трамп публично отрицал намерения отправлять войска, заявив, что в случае такого шага не стал бы об этом сообщать. В Белом доме подчеркивают: задача Пентагона – обеспечить президенту максимальный выбор вариантов действий, а не свидетельствовать об уже принятом решении.

Американские военные также провели подготовительные совещания на случай, если президент примет решение о задержании иранских военных или бойцов связанных формирований.

По данным медиа, рассматривается возможность переброски подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии. К планированию привлечены Глобальные силы быстрого реагирования сухопутных войск и Морское экспедиционное подразделение морской пехоты.

Сейчас в регион уже направляется второе экспедиционное подразделение морской пехоты. В начале недели из Калифорнии вышли три военных корабля с примерно 2200 морпехами на борту. Первое подразделение, отправленное ранее с Тихоокеанского направления, до сих пор находится в пути.

