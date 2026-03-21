Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников и Jerusalem Post.

Что известно об атаке Ирана на базу Диего-Гарсия?

По их словам, одна ракета вышла из строя еще во время полета, тогда как другую пытался перехватить корабль ВМС США. Окончательно не подтверждено, был ли перехват успешным, однако обе ракеты не достигли цели. Атака произошла ночью 21 марта.

База Диего-Гарсия расположена примерно в 3800 километрах от территории Ирана. Это значительно превышает ранее озвученную иранскими представителями дальность баллистических ракет, которую оценивали примерно в 2 тысячи километров.

В то же время, по данным израильского аналитического центра Alma, основой ракетного арсенала Ирана остаются ракеты малой и средней дальности – до 1000 и 3000 километров соответственно. При этом отмечается, что программы по созданию ракет большей дальности находятся на продвинутом этапе.

Справка: Диего-Гарсия – стратегически важный объект в центре Индийского океана. База используется США для размещения бомбардировщиков, атомных подводных лодок и ракетных кораблей. Надеясь предотвратить советское военное влияние в регионе, США и Великобритания построили большую базу на Диего-Гарсия в 1971 году. Остров использовался, в частности, для операций в Ираке.

