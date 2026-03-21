Про це повідомляє CNN із посиланням на американських посадовців і Jerusalem Post.

Що відомо про атаку Ірану на базу Дієго-Гарсія?

За їхніми словами, одна ракета вийшла з ладу ще під час польоту, тоді як іншу намагався перехопити корабель ВМС США. Остаточно не підтверджено, чи було перехоплення успішним, однак обидві ракети не досягли цілі. Атака сталася вночі 21 березня.

База Дієго-Гарсія розташована приблизно за 3800 кілометрів від території Ірану. Це значно перевищує раніше озвучену іранськими представниками дальність балістичних ракет, яку оцінювали приблизно у 2 тисячі кілометрів.

Водночас, за даними ізраїльського аналітичного центру Alma, основою ракетного арсеналу Ірану залишаються ракети малої та середньої дальності – до 1000 і 3000 кілометрів відповідно. При цьому зазначається, що програми зі створення ракет більшої дальності перебувають на просунутому етапі.

Довідка: Дієго-Гарсія – стратегічно важливий об’єкт у центрі Індійського океану. База використовується США для розміщення бомбардувальників, атомних підводних човнів та ракетних кораблів. Сподіваючись запобігти радянському військовому впливу в регіоні, США та Великобританія побудували велику базу на Дієго-Гарсія в 1971 році. Острів використовувався, зокрема, для операцій в Іраку.

