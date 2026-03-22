Водночас ситуація довкола Ірану залишається напруженою через військову ескалацію у регіоні. Про це заявив Міністр кабінету міністрів Великої Британії Стів Рід, пише Reuters.

Чи може Іран вдарити по Європі?

Уряд Великої Британії заявив, що не має підтверджень того, що Іран здатен завдати ракетних ударів по Європі або має такі наміри. За словами міністра, наразі відсутні будь-які розвіддані, які б підтверджували такі можливості Тегерана.

Ми не бачимо жодних доказів того, що Іран націлений на Європу або хоча б має можливості для таких ударів,

– наголосив Рід.

Ця заява прозвучала на тлі повідомлень із боку Ізраїлю про те, що іранські ракети потенційно можуть досягати європейських міст, зокрема Лондона, Парижа чи Берліна.

Попри відсутність підтверджень загрози для Європи, ситуація на Близькому Сході стрімко загострюється. Зокрема, Іран уже запускав ракети у бік військових об’єктів США та Великої Британії, зокрема бази на острові Дієго-Гарсія. Частину з них вдалося перехопити, інші не досягли цілей.

Це стало одним із сигналів того, що дальність іранських ракет може зростати, хоча їхні реальні можливості залишаються предметом дискусій.

У Лондоні також дистанціювалися від жорстких заяв президента США Дональда Трампа щодо Ірану. Міністр наголосив, що Велика Британія не прагне втягуватися у конфлікт і виступає за деескалацію.

Ми не хочемо ескалації та будемо працювати з партнерами, щоб знизити напруження. Дональд Трамп виступає сам за себе,

– додав він.

Водночас у Лондоні визнають: ситуація може змінюватися, а ризики зростати на тлі війни у регіоні та активних військових дій.

Що відомо про погрози Тегерану ЄС?