Главный консультант Национального института стратегических исследований (NISS) Иван Ус рассказал 24 Каналу, что риск военной операции России против какой-то из стран Европы действительно высок. Аналитики и разведка уже даже говорят о приблизительных датах.

Где может начаться война России против Европы?

Агрессивные заявления со стороны России в отношении Европы не прекращаются. К примеру, тамошний персонаж Медведев регулярно бросается угрозами, а недавно еще и опубликовал список предприятий, которые якобы помогают Силам обороны Украины.

По словам Уса, в России убеждены, что Европа сейчас слабая. А внезапное нападение заставит их разбежаться. Что-то похожее в Кремле думали в 2022 году в отношении Украины, но так не произошло.

Уже сейчас аналитики приводили несколько вариантов, как может действовать Россия. Среди них выделяется два – Сувалкский коридор или Эстония.

Израильский военный журналист Сергей Ауслендер отмечал, что Россия производит много новых танков. Но при этом они не замечены на линии фронта в Украине, что довольно нелогично, ведь идет война. Поэтому он делает вывод, что эти танки готовят к другой операции,

– отметил Ус.

Когда может начаться война России против Европы?

Буквально недавно там рассказывали, что украинские беспилотники якобы летят через страны Балтии на территории России. Хотя это не соответствует действительности.

Эти мысли навязываются российскому населению. Там настраивают население на такую операцию против Европы,

– отметил Ус.

Обратите внимание! Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал, что Путин сейчас имеет три сценария относительно войны в Украине. Один из них предусматривает гибридную агрессию против стран Европы.

Сейчас все чаще звучат мысли, что Россия может пойти против одной из стран Европы в 2027 или 2028 годах. В свое время Россия собиралась захватить Украину к 100-летию от создания Советского Союза. Им не удалось реализовать этот план, но впереди много других дат.

Понятно, что Россия хочет возродить влияние, которое в свое время имел СССР. И многое в их идеологии закручено именно к 9 мая. Это наталкивает на некоторые предположения.

Эта их идеология по 9 мая всегда крутилась вокруг фразы "можем повторить". Тем самым закладывается мысль, что точка наибольшего геополитического величия СССР была в мае 1945 года, когда захватили Берлин. Кажется, что Россия хочет это повторить и готовится к этому. То, что Украина не дает захватить себя, отвлекает их внимание, но не отменяет их основной план,

– рассказал Ус.

Россия готовится к войне с Европой