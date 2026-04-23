Соответствующее заявление глава Офиса Президента Кирилл Буданов сделал на полях 18-го Киевского Форума по безопасности, на котором также были и журналисты 24 Канала.

Как Буданов прокомментировал последствия ударов по НПЗ врага?

Среди убытков в долларах, в падении добычи нефти и сорванных контрактах генерал указал именно на последнее как на наиболее важный пункт нанесенного ущерба агрессору.

Официальные данные от президента все слышали, я их подтверждаю. Но недовыполненные контракты – это гораздо интереснее,

– подчеркнул Буданов.

Так, Россия постепенно теряет свой имидж государства, которое может выполнять обязательства. По словам руководителя Офиса президента, Кремль несет прежде всего серьезные репутационные потери.

Кирилл Буданов отметил, что даже если ситуация с ценами на нефть со временем стабилизируется после завершения войны, имиджевые последствия останутся надолго.

Также, по оценке генерала, под сомнение ставится надежность России как поставщика сырья. Это, в свою очередь, может иметь долгосрочный эффект.

На практике сорванные контракты означают потерю доверия со стороны стран-импортеров, устойчивые репутационные убытки, которые не исчезают даже после войны, а также стимул для партнеров России искать альтернативных поставщиков.

Кстати, одной из последних атак стал удар по Нижегородской области. СБУ поразила российскую нефтеперекачивающую станцию "Горький", после чего там вспыхнул масштабный пожар площадью около 20 тысяч квадратных метров.

