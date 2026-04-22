Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш отметил 24 Каналу, что раньше сложно было даже представить такие результаты. А сейчас российские НПЗ горят в огромных количествах.

"Еще в начале 2025 года мы даже не могли представлять таких результатов. А в 2026 году весь март, апрель количество применения украинских дронов больше, чем российских", – подчеркнул он.

По словам военного, оккупанты постоянно атакуют жилые дома, критическую инфраструктуру, в частности, электростанции. Поэтому Силы обороны уничтожают российские военные инфраструктурные объекты, которые влияют на их экономику. Например, говорится о НПЗ.

Каждый раз, когда я вижу видео, особенно из Туапсе, то у меня аж душа радуется. Потому что наконец в России появился свой прекрасный вулкан, который раз в несколько недель недель дает результаты,

– добавил офицер.

Что известно о последствиях атаки?