Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш отметил 24 Каналу, что раньше сложно было даже представить такие результаты. А сейчас российские НПЗ горят в огромных количествах.
"Еще в начале 2025 года мы даже не могли представлять таких результатов. А в 2026 году весь март, апрель количество применения украинских дронов больше, чем российских", – подчеркнул он.
По словам военного, оккупанты постоянно атакуют жилые дома, критическую инфраструктуру, в частности, электростанции. Поэтому Силы обороны уничтожают российские военные инфраструктурные объекты, которые влияют на их экономику. Например, говорится о НПЗ.
Каждый раз, когда я вижу видео, особенно из Туапсе, то у меня аж душа радуется. Потому что наконец в России появился свой прекрасный вулкан, который раз в несколько недель недель дает результаты,
– добавил офицер.
Что известно о последствиях атаки?
В ночь на 20 апреля украинские дроны ударили по НПЗ в Туапсе. Новая атака на нефтеперерабатывающий завод состоялась, когда пожар после предыдущей еще не потушили. Было попадание в резервуарный парк, что повлекло пожар на территории объекта.
После удара местные жители стали жаловаться на ухудшение погодных условий. Они рассказывали, что с неба падает нефтяной дождь. Капли нефти и загрязненный воздух свидетельствуют о серьезных экологических последствиях от пожара на НПЗ.
Даже 21 апреля пожар на объекте не утихает. Аналитики сообщают, что пожар заметно за 500 – 600 метров от ранее атакованного резервуарного парка Туапсинского НПЗ. Удалось потушить лишь часть второстепенных источников огня.