Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш зауважив 24 Каналу, що раніше складно було навіть уявити такі результати. А зараз російські НПЗ горять у величезних кількостях.

"Ще на початку 2025 року ми навіть не могли уявляти таких результатів. А в 2026 році весь березень, квітень кількість застосування українських дронів більша, ніж російських", – підкреслив він.

За словами військового, окупанти постійно атакують житлові будинки, критичну інфраструктуру, зокрема, електростанції. Тому Сили оборони знищують російські військові інфраструктурні об'єкти, які впливають на їхню економіку. Наприклад, мовиться про НПЗ.

Кожен раз, коли я бачу відео, особливо з Туапсе, то у мене аж душа радіє. Тому що нарешті в Росії з'явився свій прекрасний вулкан, який раз на декілька тиждень тижнів дає результати,

– додав офіцер.

Що відомо про наслідки атаки?