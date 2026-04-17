Российская социологическая служба Всероссийского центра изучения общественного мнения зафиксировала дальнейшее снижение уровня поддержки президента России Владимира Путина.

Что известно падение рейтинга Путина?

По результатам опроса, проведенного 6 – 12 апреля, уровень одобрения его деятельности упал до 66,7%, что является самым низким показателем с начала полномасштабной войны. Это на 1,1 процентного пункта меньше, чем неделей ранее. Уровень доверия также снизился – до 72%.

Для сравнения, начале февраля эти показатели были значительно выше: одобрение составляло 75,1%, а доверие – 78,7%. В марте рейтинги впервые опустились ниже уровней, зафиксированных накануне вторжения – 20 февраля 2022 года. Тогда одобрение составляло 64,3%, а доверие – 67,2%.

Важно! Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала рассказал, что в России разрешили осторожную публичную критику из-за ограничения интернета на фоне ухудшения экономической ситуации. Кремль боится бунтов, поэтому дает обществу контролируемо "выпустить пар", что является опасным для путинской власти.

Война в Украине: последние новости