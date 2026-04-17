Российская социологическая служба Всероссийского центра изучения общественного мнения зафиксировала дальнейшее снижение уровня поддержки президента России Владимира Путина.
Смотрите также У Путина есть 3 сценария войны: эксперт сказал, что повлияет на выбор Кремля
Что известно падение рейтинга Путина?
По результатам опроса, проведенного 6 – 12 апреля, уровень одобрения его деятельности упал до 66,7%, что является самым низким показателем с начала полномасштабной войны. Это на 1,1 процентного пункта меньше, чем неделей ранее. Уровень доверия также снизился – до 72%.
Для сравнения, начале февраля эти показатели были значительно выше: одобрение составляло 75,1%, а доверие – 78,7%. В марте рейтинги впервые опустились ниже уровней, зафиксированных накануне вторжения – 20 февраля 2022 года. Тогда одобрение составляло 64,3%, а доверие – 67,2%.
Важно! Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала рассказал, что в России разрешили осторожную публичную критику из-за ограничения интернета на фоне ухудшения экономической ситуации. Кремль боится бунтов, поэтому дает обществу контролируемо "выпустить пар", что является опасным для путинской власти.
Война в Украине: последние новости
Владимир Зеленский сообщил, что Беларусь готовит артиллерийские позиции у границы с Украиной. Украина предупредила Беларусь о последствиях возможной агрессии, подчеркивая важность международного сдерживания от эскалации.
Европа надеется, что война в Украине завершится до 2030 года, что позволит подготовиться к возможным угрозам со стороны России. Начальник Генштаба Бельгии Фредерик Вансина отметил, что Европа должна укрепить обороноспособность, чтобы сдерживать Россию даже без участия США
Украина выразила готовность к встрече Зеленского с Путиным встрече Зеленского с Путиным в Турции при участии Эрдогана и Трампа. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Зеленский уже передал соответствующие сигналы турецкой стороне во время визита в Стамбул.