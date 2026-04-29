Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала объяснил, почему такая игра становится опасной прежде всего для Владимира Путина. По его словам, Россия пытается удержать войну любой ценой, но именно это может обернуться для нее новым потрясением.

Россия играет ва-банк

После появления информации о возможном замораживании вкладов в России все отчетливее видно, что Кремль ищет новые способы удержать войну ресурсами внутри страны. Речь идет уже не только об экономических проблемах, а о рискованной попытке продолжать боевые действия ценой еще большего давления на собственную систему.

Вниманию! В России ухудшаются даже официальные экономические ожидания: Сбербанк снизил прогноз роста ВВП на 2026 год до 0,5 – 1% и одновременно повысил прогноз инфляции до 6 – 6,5%. В банке уже фиксируют сокращение оборотов бизнеса в номинальном выражении, замедление в розничной торговле и строительстве, а также более слабый потребительский спрос, из-за чего россияне все чаще отказываются от привычных покупок и переходят на более дешевые товары. Дефицит бюджета за первый квартал уже достиг 4,6 триллиона рублей, то есть превысил запланированный показатель на весь год, поэтому власти вынуждены искать дополнительные источники доходов, в частности через новые налоги.

Кузан объяснил, что Кремль все глубже затягивает себя в игру, где ставка для Путина уже значительно больше, чем просто успех или провал отдельной кампании. Если война не даст результата, риск для него заключается не только в военной неудаче, но и в персональной потере власти вместе со всей системой, которая держится на нем.

Россияне играют в игру пан или пропал. И риск здесь – потеря власти персонально Путиным,

– сказал Кузан.

По его словам, эта война не дала России ничего из того, на что там рассчитывали на старте. Она не принесла ни прибыли, ни нового международного статуса, ни перезапуска экономики, а главное – не дала того ресурса, ради которого Москва так рвалась вглубь Украины.

Речь идет о промышленной базе, о технологической базе. Харьков, Запорожье, Днепр, конечно же, и Одесса, сухопутный коридор,

– подчеркнул Кузан.

Теперь Кремль пытается выжать хоть какой-то перелом уже другими средствами. Но чем дольше Россия лезет в эту ловушку, тем больше обостряет ситуацию внутри самой страны, где цена новых решений для власти только растет.

Без новой мобилизации Россия фронт не переломит

Чтобы изменить ситуацию на фронте в свою пользу, России уже недостаточно того ресурса, который она имеет сейчас. Речь идет не о локальном продвижении, а о значительно больших планах, которые в Москве и дальше держат в голове: полностью захватить Запорожскую область, выйти в Приднестровье, отрезать Украину от Черного моря и создать новую оперативную глубину для наступления.

Для того, чтобы переломить ситуацию на оперативной глубине на украинском фронте, россиянам нужно повторить трюк, который они сделали в 2022 году, и не меньше,

– сказал Кузан.

Он напомнил, что тогда Россия быстро добрала сотни тысяч людей через скрытую и открытую мобилизацию, и это стало огромным ударом по ее экономике и государственной системе. Но другого выхода у Кремля тогда не было, потому что без этого российскую армию ждали бы поражение и разгром на отдельных направлениях.

Напомним! Россия, несмотря на большие потери и признание собственным Генштабом проблем с выполнением поставленных задач, не отказывается от новых наступательных планов. По словам Владимира Зеленского, политическое руководство страны-агрессора готовит дальнейшие операции и планирует увеличить численность войска, в частности через расширение мобилизационных процессов.

Теперь ситуация, по его словам, во многом повторяется, хотя и в несколько ином состоянии, потому что истощена не только Россия, но и Украина. В то же время постоянные украинские удары в оперативную глубину врага и сдерживание россиян на линии боевого соприкосновения не дают им говорить о действительно значимом прорыве.

Для того, чтобы реализовать этот план, им нужно втрое увеличить военный контингент, оккупационный контингент российских войск, и пооткрывать другие направления,

– подчеркнул эксперт.

Речь идет как минимум о попытке прорыва на 150 – 200 километров вглубь украинских позиций. Но, по оценке Кузана, существующими силами Россия этого достичь не сможет, особенно если украинская мобилизационная и рекрутинговая система и дальше будет работать в нынешнем темпе.

Еще один шок Россия может не пережить

Самое опасное для Кремля, по словам Кузана, начинается в тот момент, когда ради войны приходится еще сильнее сжимать страну изнутри. Российские власти уже собрали в одних руках политический контроль, бизнес и информационное пространство, а теперь рассчитывают, что так же смогут удержать под контролем и общество, даже если снова придется резко поднимать ставки.

Они очень надеются, что, фактически централизовав всю существующую власть, бизнес, узурпировав все информационное пространство, удастся удержать вот это население под своим контролем,

– сказал Кузан.

Он пояснил, что в Кремле и дальше ориентируются на опыт 2022 года, когда Россия после провалов на фронте быстро добрала людей через мобилизацию и смогла стабилизировать ситуацию. Там считают, что эту же модель можно повторить еще раз, но уже в больших масштабах, и что внутреннего взрыва при этом не произойдет.

Но это не так. И любые подобные резкие изменения этого баланса, который образовался внутри Российской Федерации, они могут угрожать не более не менее развалом России,

– подчеркнул Кузан.

Именно в этом он и видит наибольший риск для Путина, если Кремль снова попытается пройти через потрясения уровня осени 2022 года, когда система работала уже на грани, последствия могут оказаться значительно тяжелее, чем тогда. По его мнению, Россия в нынешнем виде может просто не выдержать еще одного такого удара по собственному внутреннему равновесию.

Что известно о новых шагах России для пополнения армии?

Беларусь перестает быть обходным путем для россиян, которым запретили выезд после получения повестки. Теперь таких граждан проверяют через общую базу с Россией и не выпускают через белорусскую границу, если они есть в реестре ограниченных к выезду. Ранее через Беларусь российские призывники еще могли покидать территорию Союзного государства, но теперь этот механизм начали перекрывать.

Россия параллельно пытается закрыть нехватку людей вербовкой иностранцев. По данным ГУР, в 2026 году минобороны России планирует привлечь к войне не менее 18 500 иностранных граждан. Наибольший интерес представляют мигранты из стран Центральной Азии, а также граждане беднейших стран Африки и Азии. Для этого в России действуют 97 пунктов отбора на контрактную службу.

Вербовка иностранцев в России часто строится не только на деньгах и обещаниях гражданства, но и на давлении. Людей ставят в уязвимое положение из-за проблем с визами, легализацией пребывания или административные задержания, а дальше предлагают "альтернативу" в виде контракта на войну. Это свидетельствует, что Кремль ищет любые способы пополнять армию, но и дальше избегает открытой принудительной мобилизации внутри самой России.