Эту информацию подтвердил представитель Государственного пограничного комитета Беларуси, передает издание "Белсат".

Что известно об ограничении на выезд из Беларуси?

Россияне, которым после получения повестки запретили выезд из страны, не смогут покинуть Россию даже через территорию Беларуси.

Представитель заявил, что решение о выезде россиян принимается исключительно после проверки через общую базу с Россией. По его словам, граждан с запретом на выезд не будут пропускать через границу, а все вопросы относительно ограничений следует выяснять исключительно с российской стороной.

Если дадут ответ, что выезд не ограничен, пожалуйста, можно выезжать с территории Беларуси. Если выезд запрещен, все вопросы к Российской Федерации. Если лицо будет в базе, его не выпустят. Если его не будет в базе ограниченных к выезду, мы выпустим,

– уточнили в комитете.

Были ли уже подобные случаи?

Недавно российская правозащитная организация "Движение сознательных отказников" сообщила о первом случае, когда российскому призывнику отказали в пересечении границы между Россией и Беларусью, а впоследствии не позволили вылететь из Минска, куда он добрался поездом через Смоленск.

Речь идет о жителе Санкт-Петербурга, который в начале апреля получил повестку с требованием прибыть 29 апреля на медосмотр. После этого в электронном реестре появилась информация об ограничении на выезд за границу.

Заметим, что ранее российские призывники могли беспрепятственно покидать территорию Беларуси, даже несмотря на повестку.

Важно! Политолог Игорь Чаленко в комментарии 24 Канала предположил, что Россия стремится втянуть в войну с Украиной Беларусь. По его словам, самопровозглашенный президент Лукашенко понимает, чем обернется решение таки вступить в войну – нефтеперерабатывающие заводы "Нафтан" и "Мозырь" в опасности. В то же время Минск продолжает играть по правилам Путина, подписывая указы о призыве офицеров запаса и проводя совместные учения с Москвой.

Есть ли угроза наступления из Беларуси?

1 апреля Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь готовится к войне. Его армия якобы будет готова отразить любые вызовы. В то же время диктатор отметил, что Минск не стремится воевать и выступает против агрессии.

Впоследствии президент Украины Зеленский сообщил о планах Беларуси вступить в войну против Украины. В частности, по его словам, Минск развивает дороги в направлении Украины и готовит артиллерийские позиции. Зеленский предупредил Беларусь о страшных последствиях.

29 апреля в ГПСУ опровергли информацию о наступлении с территории Беларуси. Сейчас, говорят, нет признаков стягивания войск в пограничную зону, хотя ранее в Миске отмечали о создании Южного оперативного командования на направлении Украины.