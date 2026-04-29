Цю інформацію підтвердив представник Державного прикордонного комітету Білорусі, передає видання "Белсат".

Дивіться також Хочуть завербувати в армію майже 20 000 іноземців: у ГУР розкрили плани Росії до кінця 2026 року

Що відомо про обмеження на виїзд з Білорусі?

Росіяни, яким після отримання повістки заборонили виїзд з країни, не зможуть залишити Росію навіть через територію Білорусі.

Представник заявив, що рішення про виїзд росіян ухвалюється виключно після перевірки через спільну базу із Росією. За його словами, громадян із забороною на виїзд не пропускатимуть через кордон, а всі питання щодо обмежень слід з'ясовувати виключно із російською стороною.

Якщо дадуть відповідь, що виїзд не обмежений, будь ласка, можна виїжджати з території Білорусі. Якщо виїзд заборонено, всі питання до Російської Федерації. Якщо особа буде в базі, її не випустять. Якщо її не буде в базі обмежених до виїзду, ми випустимо,

– уточнили в комітеті.

Чи були вже подібні випадки?

Нещодавно російська правозахисна організація "Рух свідомих відмовників" повідомила про перший випадок, коли російському призовнику відмовили у перетині кордону між Росією та Білоруссю, а згодом не дозволили вилетіти з Мінська, куди він дістався потягом через Смоленськ.

Ідеться про жителя Санкт-Петербурга, який на початку квітня отримав повістку з вимогою прибути 29 квітня на медогляд. Після цього в електронному реєстрі з'явилась інформація про обмеження на виїзд за кордон.

Зауважимо, що раніше російські призовники могли безперешкодно залишати територію Білорусі, навіть попри повістку.

Важливо! Політолог Ігор Чаленко у коментарі 24 Каналу припустив, що Росія прагне втягнути у війну з Україною Білорусь. За його словами, самопроголошений президент Лукашенко розуміє, чим обернеться рішення таки вступити у війну – нафтопереробні заводи "Нафтан" і "Мозирь" у небезпеці. Водночас Мінськ продовжує грати за правилами Путіна, підписуючи укази про призов офіцерів запасу та проводячи спільні навчання із Москвою.

Чи є загроза наступу з Білорусі?

1 квітня Олександр Лукашенко повідомив, що Білорусь готується до війни. Його армія нібито буде готова відбити будь-які виклики. Водночас диктатор наголосив, що Мінськ не прагне воювати та виступає проти агресії.

Згодом президент України Зеленський повідомив про плани Білорусі вступити у війну проти України. Зокрема, за його словами, Мінськ розбудовує дороги в напрямку України та готує артилерійські позиції. Зеленський попередив Білорусь про страшні наслідки.

29 квітня у ДПСУ спростували інформацію щодо наступу з території Білорусі. Наразі, кажуть, немає ознак стягування військ у прикордонну зону, хоч раніше у Міську наголошували про створення Південного оперативного командування на напрямку України.