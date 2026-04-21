Политолог Игорь Чаленко озвучил 24 Каналу мнение, что Александр Лукашенко осознает последствия для Минска в случае его непосредственного участия в войне, поэтому сопротивляется. Однако риски со стороны Беларуси все-таки есть.

Чем рискует Лукашенко?

Игорь Чаленко отметил, что чем больше Беларусь показывает активность на своей территории, тем больше аргументации для того, чтобы растягивать украинские Силы обороны, увеличивая акцент на северной границе. Благодаря достижениям оборонно-промышленного комплекса Украины мы можем покрывать всю белорусскую территорию.

Очевидно, Минск осознает риски. В частности, если Беларусь еще больше будет участвовать в бойне против Украины, то есть опасность для двух нефтеперерабатывающих заводов "Нафтан" и "Мозырь". Однако Россия и дальше подталкивает Лукашенко к войне.

Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса. Это происходит каждый год. Однако они начались с 2021 года. Впоследствии Беларусь и Россия проводили совместные учения.

Поэтому в этой ситуации тоже риски присутствуют. С каждым годом соответствующая мобилизация офицеров запаса осуществляется с большими масштабами, а последние три года количество мобилизованных скрыто служебным приложением к соответствующему указу,

– сказал политолог.

По его словам, россияне размещают в Беларуси "Орешник", чтобы пугать Европу. Это демонстрация, что это будет максимально защищенная территория для того, чтобы использовать ее для дальнейших наступательных действий. Однако неизвестно, в какой конкретной военной операции. Лукашенко сопротивляется этому как может, однако с каждым годом это все труднее делать.

Что известно об угрозе со стороны Беларуси?