Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Граждан из каких стран Россия хочет завербовать?

По данным проекта ГУР МО Украины "Хочу жить", во всех федеральных округах России провели контрольные проверки численности мужчин-иностранцев в возрасте от 18 до 60 лет.

Проверки провели Главное организационно-мобилизационное управление генштаба ВС России совместно со Службой по гражданству и регистрации иностранных граждан МВД России.

Военкоматам доказаны конкретные мобилизационные показатели: привлечь к преступной войне против Украины от 0,5% к 3,5% общего количества иностранцев в каждом регионе. Вербовка происходит через 97 пунктов отбора на контрактную службу,

– отметили в разведке.

Больше всего таких пунктов действует в Центральном военном округе.– 30. В Московском и Южном округах– по 21, в Восточном– 14, меньше всего в Ленинградском– 11.

В общем, как пишет ГУР, на 2026 год минобороны России планирует набрать в оккупационную армию не менее 18 500 иностранных граждан.

"Главный интерес российского военного ведомства представляют граждане государств Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Узбекистан и Таджикистан. Параллельно ведется работа и за пределами России. Среди приоритетных направлений – Бангладеш, Чад, Судан, Бурунди и другие беднейшие страны Африки и Азии", – объяснили в ГУР.

Кроме официальных пунктов набора, вербовкой в регионах России занимаются созданные под контролем российских спецслужб, в частности ГРУ, псевдочастные военные структуры: "Редут", "Конвой", "Вагнер-2", "Поток", "Русские боевые братья", "Факел", "Патриот", "Пламя", "Сокол", "Ветераны".

Как именно Россия планирует привлечь иностранцев в армию?

В проекте "Хочу жить" заметили, что схемы привлечения иностранцев Россией, кроме обещаний денег, льгот и российского гражданства, охватывают давление и принуждение.

Государство-агрессор использует правовую уязвимость иностранных граждан на своей территории, в частности:

завершение срока действия туристической или студенческой визы;

невозможность продлить визу или легализовать пребывание в установленные сроки;

административные задержания за нарушение миграционного законодательства России.

В таких условиях, в основном созданных российским режимом намеренно, иностранцам предлагают так называемую "альтернативу" посредством участия в войне. Фактически все сводится к выбору между длительным заключением (кое-где раздавались сроки до 8 лет) и подписанием контракта на прохождение службы в составе вооруженных формирований России,

– подчеркнули в украинской разведке.

ГУР МО Украины предостерегло иностранных граждан от поездок в Россию и любую работу на территории государства-агрессора. Это ведь реальный шанс оказаться в штурмовом отряде "смертников" и, в конце концов, умереть в украинской земле.

Почему Россия вообще вербует иностранцев воевать против Украины?

Россия имеет огромные потери на фронте и всеми способами пытается пополнить войска, чтобы продолжать атаковать позиции украинских войск.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала рассказал, что россияне сейчас для улучшения ситуации стягивают наемников из стран Африки. Также по практике покойного основателя ППК "Вагнера" Евгения Пригожина продолжают забирать из тюрем, всех кого еще можно и мобилизуют военных пенсионеров, в частности, правоохранителей.

При этом российский диктатор Владимир Путин опасается объявлять открытую принудительную мобилизацию граждан в России. Однако скрытая мобилизация с помощью разных лазейок продолжается по полной.

