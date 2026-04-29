Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу пояснив, чому така гра стає небезпечною насамперед для Володимира Путіна. За його словами, Росія намагається втримати війну будь-якою ціною, але саме це може обернутися для неї новим потрясінням.

Росія грає ва-банк

Після появи інформації про можливе замороження вкладів у Росії дедалі виразніше видно, що Кремль шукає нові способи втримати війну ресурсами всередині країни. Ідеться вже не лише про економічні проблеми, а про ризиковану спробу продовжувати бойові дії ціною ще більшого тиску на власну систему.

До уваги! У Росії погіршуються навіть офіційні економічні очікування: Сбербанк знизив прогноз зростання ВВП на 2026 рік до 0,5 – 1% і одночасно підвищив прогноз інфляції до 6 – 6,5%. У банку вже фіксують скорочення оборотів бізнесу в номінальному вираженні, уповільнення в роздрібній торгівлі та будівництві, а також слабший споживчий попит, через що росіяни дедалі частіше відмовляються від звичних покупок і переходять на дешевші товари. Дефіцит бюджету за перший квартал уже сягнув 4,6 трильйона рублів, тобто перевищив запланований показник на весь рік, тому влада змушена шукати додаткові джерела доходів, зокрема через нові податки.

Кузан пояснив, що Кремль дедалі глибше затягує себе у гру, де ставка для Путіна вже значно більша, ніж просто успіх або провал окремої кампанії. Якщо війна не дасть результату, ризик для нього полягає не лише у військовій невдачі, а й у персональній втраті влади разом із усією системою, яка тримається на ньому.

Росіяни грають в гру пан або пропав. І ризик тут – втрата влади персонально Путіним,

– сказав Кузан.

За його словами, ця війна не дала Росії нічого з того, на що там розраховували на старті. Вона не принесла ні прибутків, ні нового міжнародного статусу, ні перезапуску економіки, а головне – не дала того ресурсу, заради якого Москва так рвалася вглиб України.

Мова йде про промислову базу, про технологічну базу. Харків, Запоріжжя, Дніпро, звичайно ж, і Одеса, сухопутний коридор,

– наголосив Кузан.

Тепер Кремль намагається витиснути бодай якийсь перелом уже іншими засобами. Але що довше Росія лізе в цю пастку, то більше загострює ситуацію всередині самої країни, де ціна нових рішень для влади лише зростає.

Без нової мобілізації Росія фронт не переламає

Щоб змінити ситуацію на фронті на свою користь, Росії вже недостатньо того ресурсу, який вона має зараз. Ідеться не про локальне просування, а про значно більші плани, які в Москві й далі тримають у голові: повністю захопити Запорізьку область, вийти до Придністров'я, відрізати Україну від Чорного моря і створити нову оперативну глибину для наступу.

Для того, щоб переломити ситуацію на оперативній глибині на українському фронті, росіянам потрібно повторити трюк, який вони зробили в 2022 році, і не менше,

– сказав Кузан.

Він нагадав, що тоді Росія швидко добрала сотні тисяч людей через приховану й відкриту мобілізацію, і це стало величезним ударом по її економіці та державній системі. Але іншого виходу в Кремля тоді не було, бо без цього російську армію чекали б поразка і розгром на окремих напрямках.

Нагадаємо! Росія, попри великі втрати і визнання власним Генштабом проблем із виконанням поставлених завдань, не відмовляється від нових наступальних планів. За словами Володимира Зеленського, політичне керівництво країни-агресорки готує подальші операції та планує збільшити чисельність війська, зокрема через розширення мобілізаційних процесів.

Тепер ситуація, за його словами, багато в чому повторюється, хоча й у трохи іншому стані, бо виснажена не лише Росія, а й Україна. Водночас постійні українські удари в оперативну глибину ворога і стримування росіян на лінії бойового зіткнення не дають їм говорити про справді значущий прорив.

Для того, щоби реалізувати цей план, їм потрібно втричі збільшити воєнний контингент, окупаційний контингент російських військ, і повідкривати інші напрямки,

– наголосив експерт.

Йдеться щонайменше про спробу прориву на 150 – 200 кілометрів углиб українських позицій. Але, за оцінкою Кузана, існуючими силами Росія цього досягти не зможе, особливо якщо українська мобілізаційна й рекрутингова система й далі працюватиме в нинішньому темпі.

Ще один шок Росія може не пережити

Найнебезпечніше для Кремля, за словами Кузана, починається в той момент, коли заради війни доводиться ще сильніше стискати країну зсередини. Російська влада вже зібрала в одних руках політичний контроль, бізнес і інформаційний простір, а тепер розраховує, що так само зможе втримати під контролем і суспільство, навіть якщо знову доведеться різко піднімати ставки.

Вони дуже сподіваються, що, фактично централізувавши всю існуючу владу, бізнес, узурпувавши весь інформаційний простір, вдасться втримати ось це населення під своїм контролем,

– сказав Кузан.

Він пояснив, що в Кремлі й далі орієнтуються на досвід 2022 року, коли Росія після провалів на фронті швидко добрала людей через мобілізацію і змогла стабілізувати ситуацію. Там вважають, що цю ж модель можна повторити ще раз, але вже в більших масштабах, і що внутрішнього вибуху при цьому не станеться.

Але це не так. І будь-які подібні різкі зміни цього балансу, який утворився всередині Російської Федерації, вони можуть загрожувати не більше не менше розвалом Росії,

– наголосив Кузан.

Саме в цьому він і бачить найбільший ризик для Путіна, якщо Кремль знову спробує пройти через потрясіння рівня осені 2022 року, коли система працювала вже на межі, наслідки можуть виявитися значно тяжчими, ніж тоді. На його думку, Росія в нинішньому вигляді може просто не витримати ще одного такого удару по власній внутрішній рівновазі.

Що відомо про нові кроки Росії для поповнення армії?

Білорусь перестає бути обхідним шляхом для росіян, яким заборонили виїзд після отримання повістки. Тепер таких громадян перевіряють через спільну базу з Росією і не випускають через білоруський кордон, якщо вони є в реєстрі обмежених до виїзду. Раніше через Білорусь російські призовники ще могли залишати територію Союзної держави, але тепер цей механізм почали перекривати.

Росія паралельно намагається закрити нестачу людей вербуванням іноземців. За даними ГУР, у 2026 році міноборони Росії планує залучити до війни щонайменше 18 500 іноземних громадян. Найбільший інтерес становлять мігранти з країн Центральної Азії, а також громадяни найбідніших країн Африки й Азії. Для цього в Росії діють 97 пунктів відбору на контрактну службу.

Вербування іноземців у Росії часто будується не лише на грошах і обіцянках громадянства, а й на тиску. Людей ставлять у вразливе становище через проблеми з візами, легалізацією перебування або адміністративні затримання, а далі пропонують "альтернативу" у вигляді контракту на війну. Це свідчить, що Кремль шукає будь-які способи поповнювати армію, але й далі уникає відкритої примусової мобілізації всередині самої Росії.