Владимир Путин годами выстраивал систему власти в России, но она начинает давать сбой. Кремлевский диктатор находится в определенной изоляции, и предыдущей поддержки уже нет. Вскоре Путин может оказаться перед выбором: продолжать войну или сохранить страну.

Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер в эксклюзивном интервью 24 Каналу в рамках Киевского форума по безопасности рассказал, что этот момент может наступить уже через несколько месяцев. Больше об окончании войны, ситуацию в Кремле и как на самом деле Трамп ставит к Зеленскому – читайте далее в материале.

Как Украина изменила войну и какими будут последствия?

Российский НПЗ в Туапсе и еще два нефтяных завода остановили свою работу после украинских ударов. В то же время Владимир Путин заявил, что знает, как закончится война, но публично об этом не будет говорить. Как вы бы оценили результаты ударов дронами, и как они повлияют на войну в перспективе?

На этот вопрос можно ответить по-разному. В целом я не верю, что Путин когда-нибудь согласится на мирное соглашение. Он не воспринимает Украину как суверенное независимое государство, не воспринимает саму идею международной границы между Россией и Украиной. Он не считает Владимира Зеленского легитимным лидером, и не остановится, пока Украина снова не будет под контролем Москвы. Это – его цель. Поэтому он никогда не даст согласие на мирное соглашение.

Итак, то, что нужно сделать и что уже делает Украина, – не дать ему достичь этой цели. Сейчас все плохо для российских финансов, экономики, нефтяного сектора и армии – с точки зрения личного состава и техники. Если все будет развиваться так и дальше, Путину придется принять то, что прекращение огня неизбежно. Это был бы хороший результат.

После этого Украина может укреплять режим прекращения огня, работать над европейской интеграцией, над безопасностью и армией. А все мы будем пытаться сдержать будущие российские атаки. Думаю, в этом направлении все и движется.

Украина стала значительно меньше зависеть от международной помощи. Ей и в дальнейшем нужны финансы, и ЕС предоставляет 50 миллиардов евро бюджетной поддержки, а также кредит, который поможет оборонной промышленности. Но, если сравнивать с 2022 или 2023 годом, когда все должно было поступать извне, ситуация очень изменилась. Сейчас примерно 50 – 60% оборонных потребностей Украина обеспечивает сама. Это огромное изменение.

Кроме того, Украина изменила характер ведения войны. Наибольшую разницу теперь создает не артиллерия, а дроны, в частности дальнобойные, и средства противодействия дронам. Их производят в Украине, и они дешевле всего, что есть на Западе. Проводить атаки дешевыми средствами – очень эффективно.

Сейчас мы находимся на совсем другом этапе. Удары Украины по экспортным нефтяным мощностям России являются крайне значимыми. Россия зависит от этого потока нефти для получения доходов на войну. Вывод из строя этих мощностей уже само по себе является критически важным.

К тому же, из-за войны США и Ирана цены на нефть выросли, что должно было бы принести России больше денег. Фактически, она уже получает больше, но доходы были бы совсем другими, если бы Украина не била по ее нефтяным мощностям.

Российские блогеры пишут, что Туапсе разрушено, вероятно, отравлено на годы вперед и непригодно для жизни, потому что нефть продолжает гореть. С этим не могут справиться.

Очевидно, есть определенные экологические последствия и разрушения. Но это то, от чего ежедневно страдает Украина. В общем самое важное, что кто-то начал об этом говорить. В основном такого в путинской России не происходило – люди боялись говорить. Но все чаще мы видим, что больше людей готовы высказываться, а Путин реагирует на это отключением Телеграма и блокировкой интернета.

Власть усилила давление на людей, которые высказываются в соцсетях. Поэтому важно, что люди все же готовы говорить. Если один человек решился что-то сказать вслух, то еще десятки людей об этом думают.

Когда Путин будет вынужден остановить войну?

Многолетний лидер Коммунистической партии России предупредил, что экономические проблемы в стране могут привести к революции, и Владимиру Путину нужно принимать меры, чтобы этого не допустить. Как вы думаете, насколько близко Россия к такому моменту?

Не думаю, что мы стоим на пороге революции в России или свержения Путина. Он собрал различные источники власти в России под свое руководство. Говорится о внутренних и внешних спецслужбах, полиции, армии, военной разведке, государственных предприятиях, определенных олигархов и тому подобное. Путин целенаправленно выстраивал это в течение длительного времени.

Поэтому я не думаю, что революция или попытка переворота произойдет легко. Однако мы уже видим, что Путин больше не может продолжать. Система перестает работать, поддержки больше нет. Он находится в определенной изоляции.

Люди перестают верить, что это правильный путь. В какой-то момент Путин встанет перед выборомсохранить государство или продолжать войну. Иначе говоря, продолжение войны будет означать такое давление на госструктуры, что Путин может столкнуться с внутренней оппозицией внутри различных ветвей власти. Это станет проблемой. Он не позволит этому произойти.

Зато в какой-то момент Путин поймет, что ему нужно прекращение огня, чтобы стабилизировать государство. Это будет возможностью для Украины принять условия остановки боев, в конце концов, укрепить их. Затем развернуть коалицию желающих, лучше интегрировать свою ПВО с западными системами, получить гарантии безопасности и ускорить вступление в ЕС. Все это будет способствовать сдерживанию будущих российских атак.

По сообщениям западных медиа еще до саммита на Аляске, Путин собрал свое ближайшее окружение и спросил, хотели бы они закончить войну. Ответ был утвердительный, но с условием, чтобы Украина приняла российские условия и отдала Донбасс. Поэтому как может Путин закончить войну, не получив Донбасс?

Путин сам решает, каковы "российские условия". В какой-то момент он может сказать, что на первом этапе "специальной военной операции" они достигли достаточных результатов, что это была жестокая война для украинского народа, поэтому они делают паузу по гуманитарным соображениям и призывают украинцев задуматься над своим будущим. Конечно, все это будет лишь оправданием для остановки боевых действий.

Близки ли мы к такому развитию событий?

Я сказал, что это может произойти через несколько месяцев или до конца года. Думаю, финансы имеют для Путина большое значение. Сейчас он получает несколько больше денег благодаря сверхприбыли от нефти, но это не столько, сколько он мог бы получить. Это сыграет большую роль.

Путин до сих пор думает, что может победить Запад, может заставить Дональда Трампа оказать давление на Украину, чтобы она капитулировала, но этого не произойдет. Поэтому дальше для Путина должно становиться все очевиднее, что экономика и армия уже находятся в "красной зоне", и ситуация не улучшается, а ухудшается.

Если он будет видеть, что это продолжается еще несколько месяцев – даже после завершения войны США и Ирана – думаю, ему придется принять этот выбор.

Сам Путин публично признал проблемы в экономике. В то же время, по оценке шведской разведки, более высокие цены на нефть не помогут России восстановиться. Аналитики утверждают, что цена за баррель нефти должна держаться на отметке в 100 долларов целый год, чтобы экономика России стабилизировалась.

Не думаю, что Владимир Путин занимается общим состоянием экономики – его не интересует, как живут люди. Он считает, что россияне могут страдать безгранично.

Но когда говорится о военных расходах – это другое дело. Может ли он платить за армию, производить новую технику – это важнейшие вопросы. Уже сейчас с этим стало сложнее, у Путина остается ограниченное время. Ему нужны высокие цены на нефть, но это не продлится долго.

Думаю, Трамп скоро выйдет из иранской войны. Он не ожидал, что она продлится так долго, и не хотел затяжного конфликта. Ему придется договариваться с иранцами. Поэтому это довольно быстро приведет к снижению цен на нефть.

Обратите внимание! В американских СМИ появилась информация, что Белый дом официально сообщил Конгрессу, что война с Ираном прекращена, хотя вооруженные силы США до сих пор присутствуют в регионе.

Продолжила ли война США против Ирана войну в Украине?

Да, продолжила. Думаю, мы уже двигались в направлении, когда Россия проигрывала финансово, экономически и военно. Это уже происходило. А теперь мы дали России несколько месяцев финансовой сверхприбыли. Это дает Путину шанс думать, что он может продолжать. Хотя это продолжило войну, но не изменило общей тенденции.

Как на самом деле Трамп относится к Зеленскому?

В отношениях Дональда Трампа и Владимира Зеленского было немало поворотных моментов. Как, по вашему мнению, можно было бы оценить их коммуникацию?

Прежде всего стоит сказать, что в начале Трамп в определенной степени восхищался Зеленским. Особенно тогда, когда Трампу объявили импичмент в Конгрессе, Зеленский не критиковал его и не подставлял. Зеленский говорил, что не чувствовал никакого давления и что это был нормальный разговор.

Справка. В 2019 году появилась утечка разговора Трампа и Зеленского, в которой президент США склонял украинского коллегу к сотрудничеству с его адвокатом Руди Джулиани по делу компании Burisma, где работал Хантер Байден – сын Джо Байдена. Фактически Трамп хотел, чтобы украинские правоохранители обвинили Хантера в коррупции, чтобы скандал помешал Джо Байдену победить на выборах.



После утечки разговора Трампа обвинили в давлении на Украину. Ему хотели объявить импичмент, но попытка провалилась. В конце концов, выборы Трамп проиграл.

Трамп воспринял это как очень полезную для себя позицию и был за это благодарен. Также, думаю, он уважал Зеленского за то, что он продолжал стоять за свою страну. Но, когда Трамп снова стал президентом, он захотел просто завершить войну. Думал, что Россия – более сильная сторона.

Он был удивлен, потому что на самом деле не знал деталей, не понимал, что просто так все не завершится и Зеленский не захочет отдавать территории. Трамп считал, что предлагает Путину выгодную сделку: ослабление санкций, прекращение гибели людей, совместный бизнес, миллиарды долларов. Трамп думал, что от такой сделки невозможно отказаться, но Путин отказался.

Думаю, тогда Трамп разочаровался в обеих сторонах, но несколько больше в Зеленском. Но сейчас мы снова находимся на другом этапе, когда президент Зеленский публично говорит вещи, которые являются очень резкими и жесткими по отношению к Трампу. Например, на днях он сказал, что это неуважение – когда американские посредники едут в Москву, но не приезжают в Киев.

Возможно, он прав, но вопрос не в этом. Дело в том, полезно ли говорить об этом публично. Я в этом не уверен, потому что это добавляет напряжения. В Вашингтоне Трамп и его окружение воспринимают Зеленского как источник раздражения, и вряд ли это тот подход, который бы был полезным для Украины. Видимо, Украине было бы лучше показывать себя зрелым партнером, участником, который вносит вклад в мировую безопасность.

Возможно, Зеленский уже просто поставил "крест" на Трампе?

Я в этом сомневаюсь. Вспоминаю их встречу в Ватикане. Это был поворотный момент. Думаю, президент Трамп не то чтобы лично настроен против Зеленского и против Украины, как может казаться. Он просто раздражен, потому что хочет, чтобы все это закончилось, а оно никак не заканчивается.

Поэтому он разочарован во всех. Он критикует Зеленского, европейцев, критикует любого, потому что недоволен тем, как сейчас идут дела.

Что происходит в Белом доме?

Но почему президент Трамп не позволяет Украине помочь США с технологиями для борьбы с дронами?

Потому что он упрямый, и потому что не хочет выглядеть слабым – тем, кому что-то нужно. Думаю, есть большая разница между американскими военными и самим Трампом.

Американские военные смотрят на Украину и понимают, что у США есть лучшие оборонительные возможности в мире: против воздушных, наземных и морских угроз, но они очень дорогие. Когда мы сталкиваемся с противником, который может атаковать дешевыми средствами снова и снова, эта асимметрия работает в пользу противника.

Украина разработала высокотехнологичные и одновременно дешевые решения, которых нет у нас. Поэтому американские военные знают, что нам есть чему поучиться у Украины. Мы не можем отказаться от лучших в мире, самых дорогих и самых технологичных средств, но должны дополнить их высокотехнологичными и дешевыми решениями.

Нам нужен "полный пакет". Военные это понимают. Трамп, однако, видит это не так. Он видит себя президентом самой могущественной страны в мире, которому ничего ни от кого не нужно. В то же время он постоянно говорит союзникам по НАТО, что они должны были быть рядом (во время начала войны США против Ирана, – 24 Канал), ведь США всегда рядом с ними.

Это противоречиво, но именно желание Трампа выглядеть сильным человеком заставляет его отвергать все предложения помощи.

Марко Рубио звонил странам Персидского залива, спрашивая, почему они подписали соглашения сотрудничества с Украиной. Почему так произошло?

Думаю, Трамп сказал ему это сделать. Я стараюсь избегать фразы "администрация Трампа", потому что не думаю, что там есть администрация как таковая. Думаю, все решает Трамп. Есть Трамп и люди вокруг него, которые делают все, что он им скажет. Это верные ему люди – те, кто воплощает его решения.

Но сами решения президент Трамп принимает самостоятельно, опираясь на собственные инстинкты. Иногда эти инстинкты не подводят – надо отдать ему должное, но так происходит не всегда. Он не пользуется преимуществами экспертизы, стратегического предвидения и планирования. Например, война с Ираном пошла не так, как он ожидал.

Относительно стран Персидского залива и Украины. Думаю, Трамп сказал Марко Рубио позвонить им и пожаловаться – сказать, что они не должны были этого делать. Это просто пик реакции президента Трампа, обида из-за того, что Зеленский мог достичь чего-то такого, чего не смог он сам.

Несмотря на это, по сообщениям СМИ, американские военные развернули украинские технологии на ключевой базе в Саудовской Аравии после того, как Трамп отверг эту помощь.

Американские военные мыслят практически и хорошо понимают ситуацию, понимают, какие решения работают. Для Трампа это личный и политический вопрос: как он воспринимает вещи и как хочет себя показать.

Наладятся ли отношения Украины и США?

Могут ли измениться отношения Трампа и Зеленского к лучшему, а значит, Украины и США?

Да. Посмотрите, насколько близким и вежливым президент Трамп был к Виктору Орбану. Но в день, когда он потерпел поражение на выборах, Трамп говорил, что Петер Мадьяр – замечательный парень и с ним можно работать. Последовательность – это не то, что ограничивает президента Трампа. Когда Украина будет выглядеть победителем, Трамп захочет ассоциировать себя с ней, сказать, что без США этого бы не произошло.

Думаете, это может скоро произойти?

Как я уже говорил, через несколько месяцев – до года, Путину понадобится прекращение огня. Будет мудро со стороны Украины принять это, а потом инвестировать в усиление своих позиций. Когда станет понятно, что Украина находится в более сильной позиции, Трамп снова может стать заинтересованным в идее быть вовлеченным в этот процесс.

Видимо, президент Трамп искренний, когда говорит, что хочет закончить войну, что ему не нравится видеть гибель молодых людей и страдания народа. Просто он не понимает, почему Путин не может остановиться, не понимает, почему Украина не может остановиться – мол, вы же страдаете, зачем вам это. Он не понимает логики этой войны, но когда она закончится – он захочет вести бизнес с тем, с кем сможет.