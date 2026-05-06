Об этом говорится в отчете аналитиков аналитиков Института изучения войны (ISW), опубликованном 5 мая 2026 года.

За что россияне критикуют Путина?

Украинские удары все чаще затрагивают отдаленные регионы России. В частности, 5 мая Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) одновременно закрыло аэропорты в 15 городах и ввело ограничения во всех четырех аэропортах Москвы.

В тот же день губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук объявил воздушную тревогу – впервые за четыре года полномасштабной войны войны.

Этот регион расположен более чем в 2000 километрах от границы с Украиной.

После более четырех лет войны россияне все больше ощущают ее последствия: потери приближаются к одному проценту от общей численности населения, финансовая нагрузка растет, а Кремль усиливает цензуру и ограничения мобильного интернета.

Даже российские ультранационалистические военные блогеры, которые являются частью ключевой аудитории Путина, все чаще критикуют Кремль и самого президента за нежелание признавать эту ситуацию.

Один из таких блогеров раскритиковал минобороны России за то, что угрозы Киеву 4 мая были связаны не с украинскими ударами по военным, оборонно-промышленным и нефтяным объектам, а с якобы угрозой для парада 9 мая, обвинив ведомство в приоритете "тщеславия".

Он также заявил, что Кремль решил впервые с 2007 года не демонстрировать военную технику на параде из-за уязвимости открытых площадок к украинским ударам.

Как рассказал 24 Каналу доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, парад на 9 мая в Москве фактически оказался под угрозой. По его словам, последние дни Силы обороны продемонстрировали, что украинские дроны способны долетать и до Москвы. В частности, в российской столице фиксировали последствия прилета по жилому комплексу "Мосфильмовский", который расположен всего лишь в 6 километрах от Кремля,

Другой блогер призвал лучше распределять средства противовоздушной обороны и создавать региональные добровольческие подразделения ПВО на фоне усиления атак.

Как отмечают в ISW, усиление украинских ударов обнажает уязвимость глубокого тыла России и разветвленной инфраструктуры, прежде всего в оборонно-промышленном и нефтяном секторах. Это заставляет Кремль принимать сложные решения относительно того, как распределять ресурсы противовоздушной обороны.

Впрочем, последние недели Россия в основном не способна эффективно противодействовать этим ударам, что свидетельствует о недостаточности имеющихся мер и усиливает недовольство в российском информационном пространстве.

Путин, в свою очередь, не признает рост украинских ударов по крупным российским городам в глубоком тылу, тогда как россияне все больше ощущают на себе последствия этой войны.

Действительно ли в России может произойти переворот?

Недавно журналисты CNN сообщили, в российских элитах якобы растет беспокойство относительно рисков внутренней дестабилизации, в частности возможного переворота. В этом контексте особое внимание привлек бывший министр обороны, а ныне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Сообщается, что его рассматривают как влиятельную фигуру, которая потенциально может представлять риск для стабильности власти из-за своих позиций в военно-политической среде. В то же время его влияние в значительной степени основывается на личном доверии Владимира Путина и длительных неформальных связях.

Шойгу много лет входит в ближайшее окружение президента и остается одной из ключевых фигур в системе власти.

Военный обозреватель Иван Тимочко в комментарии 24 Каналу отметил, что Путин всегда боялся переворота, с первого дня своего пребывания у власти. В то же время, по его словам, Шойгу вряд ли может стать лидером оппозиции или организатором бунта: полиция и силовики его не воспринимают, а политическим элитам он не интересен.