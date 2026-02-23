Про це Кирило Буданов розповів під час розмови з журналістами, передає 24 Канал.
Чи відхилявся в історію Мединський на переговорах у Женеві?
За словами Буданова, під час переговорів Володимир Мединський навів лише один короткий історичний приклад.
Ні. Був тільки один історичний приклад, і досить-таки цікавий,
– зазначив він.
Глава Офісу Президента додав, що цей коментар був нетривалим і зайняв лише кілька хвилин. Інших подробиць щодо змісту прикладу Буданов не розкрив.
Варто зазначити, що Володимир Мединський ще з перших перемовин з українською стороною часто любив розповідати псевдоісторичні лекції та трактував історію з призми російської пропаганди. Тому кожна нова поява Мединського у складі російської делегації на нових раундах переговорів викликає меми та жарти в українців.
Чим закінчився черговий раунд мирних переговорів у Женеві?
Видання "РБК-Україна", з посиланням на обізнане джерело, повідомило, що військова підгрупа досягла результату в узгоджені процедурних питань і "близька до фінішу". Водночас політична підгрупа поки не досягла нового прогресу.
Володимир Зеленський висловив очікування, що обмін військовополонених стане можливим найближчим часом. За словами президента, під час останніх переговорів було знайдено конструктив для визначення деталей обміну.
Глава ОП Кирило Буданов зазначив, що сприймає перебіг мирних переговорів зі "стриманим оптимізмом". За словами генерала, сторони точно рухаються порівняно з першою зустріччю.