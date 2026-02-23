Про це Кирило Буданов розповів під час розмови з журналістами, передає 24 Канал.

Чи відхилявся в історію Мединський на переговорах у Женеві?

За словами Буданова, під час переговорів Володимир Мединський навів лише один короткий історичний приклад.

Ні. Був тільки один історичний приклад, і досить-таки цікавий,

– зазначив він.

Глава Офісу Президента додав, що цей коментар був нетривалим і зайняв лише кілька хвилин. Інших подробиць щодо змісту прикладу Буданов не розкрив.

Варто зазначити, що Володимир Мединський ще з перших перемовин з українською стороною часто любив розповідати псевдоісторичні лекції та трактував історію з призми російської пропаганди. Тому кожна нова поява Мединського у складі російської делегації на нових раундах переговорів викликає меми та жарти в українців.

Чим закінчився черговий раунд мирних переговорів у Женеві?