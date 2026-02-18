Про це повідомило "РБК-Україна" з посиланням на поінформоване джерело.

Дивіться також Не можемо сказати, що результат достатній, – Зеленський про перемовини в Женеві

Які нові деталі переговорів у Женеві?

Джерело видання стверджує, що військова підгрупа досягла результату в узгоджені процедурних питань і "близька до фінішу".

Водночас політична підгрупа поки не досягла нового прогресу. Зазначається, що подальша реалізація напрацювань залежить саме від їхніх рішень.

Вже необхідна зустріч на рівні лідерів. Мабуть, так воно і буде,

– повідомив співрозмовник.

За його словами, російська делегація планує передати пропозиції щодо зустрічі диктатору Володимиру Путіну, оскільки не мають повноважень ухвалювати такі рішення самостійно.

Як присутність Мединського вплинула на зустріч?

Керівник російської делегації Володимир Мединський знову апелював до переговорів у Стамбулі 2022 року та пропонував базуватись на тих умовах. За словами джерела, українській стороні вдалося перевести розмову в більш конструктивне русло.

Співрозмовник також підтвердив, що під час зустрічі були "уроки історії" та згадки про "Рюриковичів" з боку Мединського.

Водночас вимога Росії про виведення українських військ з Донеччини залишилася незмінною. За даними ЗМІ, росіяни активніше акцентували на цьому після зміни керівника російської переговорної групи та появи представника їхнього МЗС.

Вони це пояснюють так, що в Абу-Дабі фокус був на військовій тематиці – процедури моніторингу та припинення вогню тощо, тоді як у Женеві вони робили акцент на політичній складові. Тому й приїхали Мединський та представник МЗС,

– додав співрозмовник.

"Можливо, призначення Мединського – це або спроба затягування переговорного процесу, або більш ультимативне висунення російських умов", – припускає він.

За наявною інформацією джерела, у Женеві сторони домовилися про наступну зустріч, що може відбутися за один-два тижні.

Переговори в Женеві: головне