За словами міністра, це допоможе вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни. Про це повідомив Михайло Федоров.
Що вже вдалося Міноборони?
Міністр оборони прозвітував про автоматизацію процесу отримання відстрочок. Раніше він міг тривати упродовж тижнів. Зараз же 90% відстрочок продовжили автоматично через Резерв+ – без заяв, довідок і походів до ТЦК.
В Міноборони повідомили про нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню:
- батьки, які виховують тяжкохвору дитину без офіційного статусу інвалідності;
- особи, які доглядають за тяжкохворим членом сім’ї;
- Опікуни осіб, визнаних недієздатними;
Особи, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю 3 групи;
- Люди, що доглядають за родичем 2-го або 3-го ступеня спорідненості з інвалідністю;
Батьки, які самостійно виховують дітей до 18 років;
- Вчителі шкіл;
Користувачі Резерв+ отримують сповіщення, коли їхні відстрочки автоматично продовжені. Якщо повідомлення не надійшло, значить у реєстрах бракує даних. Тоді потрібно звернутися до будь-якого ЦНАП. ТЦК та СП більше не приймають заяви.
Що ще відомо про заяви Федорова?
Польща продовжить фінансову підтримку роботи супутникових терміналів Starlink на території України. За словами Михайла Федорова мова йде про понад 29 000 терміналів супутникового зв’язку.
Михайло Федоров наголосив, що метою України до літа є довести втрати росіян до 50 тисяч на місяць. За словами західних чиновників, це створить для Кремля проблему з поповненням армії.