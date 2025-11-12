Що відомо про рішення суду?

Суд визначив можливі суми витрат на кожну категорію судових проваджень, пише 24 Канал з посиланням на рішення суду.

Суд ще передбачив резервування грошей. Причина – це новий судовий позов Приватбанку щодо готелю у Хорватії.

На апеляцію щодо основної справи передбачено 1,9 мільйона британських фунтів стерлінгів, тоді як:

на окреме провадження у Великій Британії 1 мільйон фунтів стерлінгів; на процес у штаті Делавер – 13,75 мільйона доларів; на "справу Шульмана" – 4 мільйони доларів; на судовий розгляд в Ізраїлі – 1,13 мільйона доларів; на кіпрське провадження – 130 тисяч євро; на сімейне судове провадження – 310 тисяч британських фунтів стерлінгів; на екстрадиційну процедуру – 500 тисяч євро.

Зауважте! Окремо зарезервовано 500 тисяч британських фунтів стерлінгів як контингентний резерв для інших можливих юридичних витрат.

Приватбанк наполягав: у рішенні суду суми повинні бути розписані окремо по кожній категорії справ. Зокрема сукупні витрати мали б становити 14,75 мільйона британських фунтів стерлінгів, тоді як сторона Боголюбова наполягала на 23 мільйонах доларів.

В розрахунках колишнього власника банку була вказана детальна розбивка, а також додаткові 1,5 – 2 мільйони британських фунтів стерлінгів для захисту у новій справі проти Боголюбова та його зятя Станіслава Шейхетова щодо визначення кінцевих бенефіціарних власників активів, пов’язаних з готелем Split.

До того ж встановлено обов’язок повідомляти юристів Приватбанку про те, на яке саме провадження спрямовується кожен платіж із цього рахунку. Окремо суд дозволив Боголюбову перерозподіляти зазначені суми між різними категоріями витрат.

Якщо ж частина зарезервованих грошей буде витрачена не за тим призначенням, то банк отримає повідомлення та матиме право звернутися до суду в разі будь-яких зловживань.

Зверніть увагу! Слід додати, що суд обмежив особисті витрати ексвласників Приватбанку до виплати йому 3,05 мільярдів доларів: Боголюбову ліміт встановлено у розмірі 30 тисяч фунтів стерлінгів на місяць, Коломойському – 1 тисячі на місяць.

Нагадаємо, що Високий суд Англії зобов'язав Коломойського та Боголюбова виплатити Приватбанку понад 3 мільярди доларів США. Про це повідомив банк 11 листопада.

Якщо ці суми не будуть сплачені добровільно, ПриватБанк невідкладно розпочне процес стягнення та добиватиметься примусового виконання рішення суду за рахунок активів колишніх власників, щоб отримати компенсацію для Банку та, відповідно, для його акціонера – Уряду України,

– йдеться у повідомленні.

Гроші мають бути сплачені до 24 листопада 2025 року. У разі несплати до цієї дати, надалі на них нараховуватимуться проценти.

Що ще відомо про справу?