Що відомо про рішення суду?
Рішення оголосили 30 липня, передає 24 Канал з посиланням на ПриватБанк.
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ПриватБанк здобув беззаперечну перемогу в багатомільярдному англійському судовому процесі проти Коломойського та Боголюбова,
– повідомили в пресслужбі.
Це рішення підтвердила також прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Вона назвала його "беззаперечною перемогою".
Вітаю рішення Лондонського суду у справі ПриватБанку проти його колишніх власників,
– написала Свириденко.
Вона написала, що Україна послідовно захищає інтереси громадян і відстоює правду, а це рішення демонструє, що держава здатна успішно відстоювати свої інтереси на міжнародній арені.
Нагадаємо, що "ПриватБанк" подав позов до Високого суду Лондона проти своїх колишніх власників. Також позов стосувався шести компаній:
- Teamtrend Ltd.;
- Trade Point Agro Ltd.;
- Collyer Ltd.;
- Rossyan Investing Corp.;
- Milbert Ventures Inc;
- ZAO Ukrtransitservice Ltd.
Позов було подано саме в англійський суд, бо деякі з компаній були зареєстровані в Англії. Метою його було повернути у банк виведені гроші.
Зверніть увагу! Сума претензій становила 1,9 мільярда доларів (з урахуванням відсотків 4,2 мільярдів доларів).
У грудні 2017 року суд ухвалив рішення про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова. А вже у 2018 році суд видав наказ про всесвітній арешт активів колишніх власників банку і зазначених шести компаній на суму понад 2,5 мільярда доларів.
Зокрема 2 лютого 2023 року Високий Суд Лондона розширив можливості для всесвітнього арешту активів ексакціонерів Приватбанку. Водночас кінцеві слухання у Високому суді Лондона почалися в середині червня 2023 року.