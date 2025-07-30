Что известно о решении суда?

Решение объявили 30 июля, передает 24 Канал со ссылкой на ПриватБанк.

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ПриватБанк одержал безоговорочную победу в многомиллиардном английском судебном процессе против Коломойского и Боголюбова,

– сообщили в пресс-службе.

Это решение подтвердила также премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Она назвала его "безоговорочной победой".

Приветствую решение Лондонского суда по делу ПриватБанка против его бывших владельцев,

– написала Свириденко.

Она написала, что Украина последовательно защищает интересы граждан и отстаивает правду, а это решение демонстрирует, что государство способно успешно отстаивать свои интересы на международной арене.

Напомним, что "ПриватБанк" подал иск в Высокий суд Лондона против своих бывших владельцев. Также иск касался шести компаний:

Teamtrend Ltd.; Trade Point Agro Ltd.; Collyer Ltd.; Rossyan Investing Corp.; Milbert Ventures Inc; ZAO Ukrtransitservice Ltd.

Иск был подан именно в английский суд, потому что некоторые из компаний были зарегистрированы в Англии. Целью его было вернуть в банк выведенные деньги.

Обратите внимание! Сумма претензий составляла 1,9 миллиарда долларов (с учетом процентов 4,2 миллиардов долларов).

В декабре 2017 года суд принял решение о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова. А уже в 2018 году суд издал приказ о всемирном аресте активов бывших владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 миллиардов долларов.

В частности 2 февраля 2023 года Высокий Суд Лондона расширил возможности для всемирного ареста активов экс-акционеров Приватбанка. В то же время конечные слушания в Высоком суде Лондона начались в середине июня 2023 года.