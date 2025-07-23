Что известно о завершении дела по Приватбанку?

23 июля 2025 года было принято решение о завершении досудебного расследования, сообщает 24 Канал со ссылкой на САП и НАБУ.

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В январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка (одновременно Председатель Днепропетровской областной госадминистрации на тот момент), разработал план завладения средствами ПриватБанка с целью:

дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании;

увеличения собственной доли в уставном капитале банка.

Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной компании более 9,2 миллиарда гривен под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости. У НАБУ отметили, что в дальнейшем часть суммы в размере более 446 миллионов гривен с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета еще двух.

Важно! В конце концов средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПриватБанка.

Для реализации своего преступного умысла лицо привлекло 5 работников банка, среди которых:

Председатель Правления; заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "ПриватБанк"; заместитель Председателя Правления – директор казначейства; начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства; заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов главного офиса ПАО КБ "ПриватБанк".

Ими он распорядился по своему усмотрению – внес в уставный капитал ПриватБанка во исполнение требований Национального банка Украины,

– пишет САП.

Заметьте! Действия всех лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных статьями 191, 209,, УК Украины в зависимости от роли каждого участника преступной схемы.