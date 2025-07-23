Що відомо про завершення справи щодо Приватбанку?

23 липня 2025 року було прийняте рішення про завершення досудового розслідування, повідомляє 24 Канал з посиланням на САП та НАБУ.

Читайте також Хто може отримати 400 заправок Коломойського: готують оренду з правом викупу

У січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку (водночас Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації на той момент), розробив план заволодіння коштами ПриватБанку з метою:

подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії;

збільшення власної частки у статутному капіталі банку.

Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній компанії понад 9,2 мільярда гривень під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю. У НАБУ зазначили, що надалі частину суми у розмірі понад 446 мільйонів гривень з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох.

Важливо! Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку.

Для реалізації свого злочинного умислу особа залучила 5 працівників банку, серед яких:

Голова Правління; заступник керівника напряму – директор департаменту міжбанківського дилінгу, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ "ПриватБанк"; заступник Голови Правління – директор казначейства; начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства; заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ "ПриватБанк".

Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу ПриватБанку на виконання вимог Національного банку України,

– пише САП.

Зауважте! Дії усіх осіб кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених статтями 191, 209, 366 КК України, залежно від ролі кожного учасника злочинної схеми.