"Приват" продає АЗС

Наразі куратор нафтового напрямку "Привату" Михайло Кіперман опрацьовує різні сценарії: від повного продажу мережі до здачі частини заправок в оренду чи спільного управління, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЕП.

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Згідно з джерелами видання, розглядається варіант реалізації 400 – 420 АЗС, ще близько 200 об'єктів залишаться у власності групи.

Хто можливий покупець

Основним претендентом на активи є компанія Володимира Петренка. "Укрпалетсистем" вже володіє 85 заправками під брендом UPG і розглядає поетапне розширення.

Стартувати планують із 34 автозаправок у Києві та області – саме там зосереджено найліквідніші об'єкти, які формують понад 20% загального обсягу продажів.

"Планується оренда з правом викупу. Перевірять ефективність моделі на київському регіоні, після чого ухвалюватимуть рішення про масштабування, – зазначає джерело.

Зауважте. Документи на перші 34 АЗС вже подано до Антимонопольного комітету, однак наразі отримано відмову.