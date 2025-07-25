Що відомо про найвідоміші спрви НАБУ?

"Приватбанк"

Справа ПриватБанку також є однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів, повідомляє 24 Канал з посиланням на НАБУ.

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У грудні 2016 року, напередодні націоналізації "Приватбанку", тодішнє керівництво фінустанови здійснило підозрілу операцію.

Голова правління розпорядився переказати гроші з рахунку банку в одному з європейських банків, нібито для погашення боргу перед 2 агротрейдерами. У результаті банк зазнав збитків у розмірі близько 315 мільйонів доларів США.

Аби приховати таке незаконне виведення коштів, посадовці підробили документи та видали фіктивний кредит для компанії, пов'язаної з банком. Відтак вони зробили компанію боржником на таку ж суму, на яку було виведено кошти.

А за день до офіційного оголошення банку неплатоспроможним, керівництво "Приватбанку" вдалося переказати понад 223 мільйони гривень на рахунки 2 компаній, які також були пов'язані з учасниками схеми. Згодом кошти було переведено за кордон.

Нагадуємо! У 2025 рік НАБУ та САП відкрили матеріали справи за підозрою колишнього кінцевого бенефіціарного власника "Приватбанку" та 5 членів організованої ним групи. Це стало 4 епізодом у справі заволодіння коштами банку. А у жовтні 2024 року антикорупційні органи визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за 3 попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства.

Один із екснардепів – рекордсмен по підозрах

У жовтні 2023 року екснардеп та забудовник Максим Микитась отримав свою чергову підозру від НАБУ, пишуть Transparency International Ukraine.

Йому інкримінували заволодіння 307 мільйонів гривень Міноборони, які були призначені для будівництва захищених складів зберігання ракет та боєприпасів ЗСУ.

Ще у 2018 році, за версією слідства, підконтрольні Микитасю компанії уклали з Міноборони договори на будівництво загальною сумою понад 3 мільярди гривень.

Екснардеп посприяв укладенню змін до постанов Кабміну, що дозволило йому отримати кошти. Натомість заплановане будівництво так і не розпочали.

У квітні 2024 року Максима Микитася відправили під цілодобовий домашній арешт під заставу (908 тисяч гривень) за рішенням ВАКС, а от під варту взяти відмовилися. А станом на 2025 рік з колишнього нардепа знято електронний браслет за те, що "особа належним чином виконує покладені обов'язки протягом значного часу".

Наразі забудовник один із рекордсменів щодо кількості підозр.

Фонд держмайна

У 2020 році НАБУ завершило одну із найгучніших справ щодо корупції Фонду держмайна. Тоді детективи викрили особу, яка намагалася дати хабаря голові Фонду держмайна на суму у 800 тисяч доларів.

Перша сума хабаря у 200 тисяч доларів мала бути за продовження строку чинності договору, під час передачі якого і відбулося затримання,

Водночас сума у 500 тисяч доларів – за призначення на посаду очільника одного із акціонерних товариств, виведених з-під Фонду,

А 100 тисяч – за ще одне призначення на посаду.

Зауважте! Як повідомлялося, це було другою спробою підкупу голови Фонду держмайна, яку викрили НАБУ та САП.

Однак на хабарях справи НАБУ з ФДМУ не закінчилися, адже у 2023 році було викрито, що злочинна організація під керівництвом голови Фонду з 2019 по 2022 роки призвела до збитків державі на суму понад 700 мільйонів гривень.

Учасники цієї схеми отримали підозру щодо легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму у понад 10 мільярдів гривень.

Перший епізод цієї справи стосувався корупції на Одеському припортовому заводі. На початку 2020 року тодішній голова ФДМУ домігся обрання лояльних до нього членів наглядової ради. Саме вони разом незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольним ТОВ про перероблювання газу в карбамід та аміак. Це було зроблено, аби і далі менше платити заводу за перероблювання сировини. А другий епізод пов'язаний з "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", що належить державі в особі ФДМУ. У цій справі організатор справи домігся призначення лояльного в.о. директора АТ "ОГХК". Той на виконання вказівок згори впродовж 2020 – 2021 років від імені держпідприємства умисно уклав з підконтрольною раднику голови ФДМУ чеською компанією чотири контракти на продаж титановмісної сировини (ільменітового концентрату) за заниженими цінами. Продукцію надалі перепродали за ринковими цінами та поставили підприємствам Росії а на територію тимчасово окупованого Криму.

Зауважте! Станом на жовтень 2024 року розслідування завершили.

"Нафтогаз"

У 2020 році детективи НАБУ повідомили 5 особам про підозру у заволодінні майном держави в особі "Нафтогазу". Йшлося про суму у понад 729,8 мільйона гривень. Річ у тім, що ще у 2019 році аналогічний злочин був скоєний щодо розкрадання газу на 1,4 мільярда гривень.

Схема полягала у тому, що директори підприємств-власників Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ впродовж 2016 – 2017 років уклали угоду про закупівлю "Нафтогазом" природного газу для виробництва теплової енергії населенню.

Для того, щоб тепло виходило дешевшим, "Нафтогаз" постачав ТЕЦ газ за суттєво нижчими цінами, аніж ринкові. Внаслідок цього прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60%. За даними детективів, ТЕЦ отримали з цього надприбутки.

Найбільший в історії хабар

Влітку 2020 року НАБУ та САП затримали колишнього першого заступника голови Державної податкової служби Києва Миколу Ільяшенка при спробі передачі хабаря. Йшлося про 5 мільйонів доларів, писали Слідство.Інфо.

Тоді, за словами детективів, це була рекордна сума хабаря в історії України, яку мали передати через посередника директору НАБУ Артему Ситнику та екскерівнику САП Назарові Холодницькому. За ці кошти правоохоронці мали закриту справу щодо заволодіння "Реал банком".

Після Ільяшенка запобіжний захід обрали іншим затриманим, однак їх згодом випустили під заставу. Крім того, одним із підозрюваних називали міністра екології часів Януковича Миколу Злочевського.

Цікаво! У грудні 2020 року НАБУ повідомило про завершення досудового слідства щодо цієї справи. Але 30 грудня стало відомо, що Печерський райсуд зобов'язав Генпрокурора передати справу про хабар від НАБУ іншому правоохоронному органу. У НАБУ оскаржували це рішення й повідомляли, що керівництво Офісу генпрокурора намагаються незаконно захистити ексміністра Злочевського.