Что известно о решении суда?

Суд определил возможные суммы расходов на каждую категорию судебных производств, пишет 24 Канал со ссылкой на решение суда.

Суд еще предусмотрел резервирование денег. Причина – это новый судебный иск Приватбанка относительно отеля в Хорватии.

На апелляцию по основному делу предусмотрено 1,9 миллиона британских фунтов стерлингов, тогда как:

на отдельное производство в Великобритании 1 миллион фунтов стерлингов; на процесс в штате Делавэр – 13,75 миллиона долларов; на "дело Шульмана" – 4 миллиона долларов; на судебное разбирательство в Израиле – 1,13 миллиона долларов; на кипрское производство – 130 тысяч евро; на семейное судебное производство – 310 тысяч британских фунтов стерлингов; на экстрадиционную процедуру – 500 тысяч евро.

Обратите внимание! Отдельно зарезервировано 500 тысяч британских фунтов стерлингов как контингентный резерв для других возможных юридических расходов.

Приватбанк настаивал: в решении суда суммы должны быть расписаны отдельно по каждой категории дел. В частности совокупные расходы должны были бы составить 14,75 миллиона британских фунтов стерлингов, тогда как сторона Боголюбова настаивала на 23 миллионах долларов.

В расчетах бывшего владельца банка была указана подробная разбивка, а также дополнительные 1,5 – 2 миллиона британских фунтов стерлингов для защиты в новом деле против Боголюбова и его зятя Станислава Шейхетова по определению конечных бенефициарных владельцев активов, связанных с отелем Split.

К тому же установлена обязанность сообщать юристам Приватбанка о том, на какое именно производство направляется каждый платеж с этого счета. Отдельно суд разрешил Боголюбову перераспределять указанные суммы между различными категориями расходов.

Если же часть зарезервированных денег будет потрачена не по тому назначению, то банк получит уведомление и будет иметь право обратиться в суд в случае каких-либо злоупотреблений.

Обратите внимание! Следует добавить, что суд ограничил личные расходы экс-владельцев Приватбанка до выплаты ему 3,05 миллиардов долларов: Боголюбову лимит установлен в размере 30 тысяч фунтов стерлингов в месяц, Коломойскому – 1 тысячи в месяц.

Напомним, что Высокий суд Англии обязал Коломойского и Боголюбова выплатить Приватбанку более 3 миллиардов долларов США. Об этом сообщил банк 11 ноября.

Если эти суммы не будут уплачены добровольно, ПриватБанк безотлагательно начнет процесс взыскания и будет добиваться принудительного исполнения решения суда за счет активов бывших владельцев, чтобы получить компенсацию для Банка и, соответственно, для его акционера – Правительства Украины,

– говорится в сообщении.

Деньги должны быть уплачены до 24 ноября 2025 года. В случае неуплаты до этой даты, в дальнейшем на них будут начисляться проценты.

Что еще известно о деле?