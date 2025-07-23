Об этом рассказывает Укринформ со ссылкой на брифинг Руслана Кравченко вместе с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком, передает 24 Канал.

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Кравченко объяснил, почему обыскивали работников НАБУ

Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что обыски у сотрудников НАБУ касались не только российского влияния и ДТП. По его словам, следствие также изучает вероятное содействие выезда за границу соучредителя "ПриватБанка" Геннадия Боголюбова.

Во время брифинга с главой СБУ Василием Малюком Кравченко сообщил, что обыски провели у трех должностных лиц НАБУ из-за подозрений в легализации доходов и незаконном обогащении. В то же время, по его словам, пока доказательств для сообщения о подозрении недостаточно.

Дело также связывают с двумя детективами, которые, вероятно, сопровождали Боголюбова во время его выезда из Украины по поддельному паспорту. Впрочем, правоохранители еще не предоставили правовой оценки этим действиям.

Отдельно генпрокурор прокомментировал и ДТП с участием работников НАБУ. По его словам, производства по этим делам "год валяются с проведенными экспертизами, с допрошенными свидетелями", несмотря на проведенные экспертизы и допросы свидетелей.